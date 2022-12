Bayerische Regiobahn: Verkehrsminister zeichnet BRB-Oberlandnetz mit Eisenbahnpreis aus

Urkunde und Medaille für die BRB: Verkehrsminister Christian Bernreiter (r.) und BEG-Geschäftsführerin Bärbel Fuchs überreichten den Bayerischen Eisenbahnpreis an BRB-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann. © Daniel Karmann

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter hat das BRB-Oberlandnetz mit dem Bayerischen Eisenbahnpreis ausgezeichnet - für die Qualitätsverbesserung durch die Lint-Züge.

Landkreis – Die Adler-Medaille glänzte im Scheinwerferlicht, als Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) sie samt Urkunde an Arnulf Schuchmann überreichte. Der Geschäftsführer der Bayerischen Regiobahn (BRB) nahm den Bayerischen Eisenbahnpreis für Qualität im Bahnverkehr im Rahmen eines Empfangs in Nürnberg für eines der fünf BRB-Netze entgegen: das Netz Oberland, und zwar für die größte Qualitätsverbesserung in den vergangenen fünf Jahren.

„Ich nehme die Medaille stellvertretend für alle Mitarbeitenden im Oberland in Empfang, denn jeder und jede hat dazu beigetragen, dass wir diese Auszeichnung bekommen“, sagte Schuchmann laut einer Pressemitteilung des Unternehmens. Eine solche Steigerung sei nur mit einem guten Team möglich, und das mache ihn sehr stolz: „Unser Engagement hat sich gelohnt und wird auch anerkannt.“

Auszeichnung: Lint-Züge „mutige Entscheidung“

Grundlage für die Auszeichnung war eine „mutige Entscheidung“, wie es in der Mitteilung heißt. Bekanntermaßen hatte die Bayerische Regiobahn mit Unterstützung der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), die den Schienenpersonennahverkehr im Auftrag des Freistaats Bayern plant, finanziert und kontrolliert, vor zwei Jahren und damit während der aktuellen Vertragslaufzeit die komplette Fahrzeugflotte im Netz Oberland ausgetauscht. Statt störanfälliger Integral- und Talent-Züge sind inzwischen Lint-Züge unterwegs. Auch die stehen immer mal wieder in der Kritik, insgesamt hat sich die Qualität aber deutlich verbessert.

Die BEG bewertet sie in einem stark ausdifferenzierten und strengen Qualitätsmesssystem anhand verschiedener Kriterien wie Sauberkeit, Fahrgastinformation oder Serviceorientierung der Zugbegleiter. Dafür gibt es offene und verdeckte Tests und auch Fahrgastbefragungen. Die Pünktlichkeit wird laut BRB in einem anderen Verfahren bemessen. mm

