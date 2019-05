BOB-Chaos: Wagen qualmt - Zwei Stunden Stillstand - Frau bittet unter Tränen um Toiletten-Gang

Fahrgäste berichten von chaotischen Zuständen in einer BOB, die zwischen Holzkirchen und Sauerlach über zwei Stunden am Morgen stillstand. Die Toilette war abgesperrt.

Update, 12.03 Uhr: Valerie Stärk, 26, aus Miesbach war mit dabei in der Chaos-BOB am Morgen, die zwischen Holzkirchen und Sauerlach Richtung München über zwei Stunden gestrandet war.

„2 Stunden und 45 Minuten ging nichts vor und zurück“, schreibt sie unserer Redaktion. So kam es laut Stärk zu dem Stillstand:

Chaos-BOB am Montagmorgen: Plötzlich Rauch am Zug - Und es riecht - dann steht alles still

„Kurz vor Sauerlach hat ein Zugteil außen starke Rauchentwicklung gezeigt und es hat innerhalb des Zuges extrem gerochen. Der Zugführer hat das zunächst nicht bemerkt und ist weiter gefahren, erst nach einigen Minuten ist er stehen geblieben. Dann erfolgte für rund 20 Minuten keine Durchsage, erst dann, dass die Bremsen sich nicht lösen lassen und der Zug nicht weiter kann. Es kam dann ein Krisenmanager, der aber ebenfalls nicht weiterkam.“

Mehrere Durchsagen hätten vermeldet, dass die Situation bis dato nicht gelöst werden konnte, „was für alle durchaus offensichtlich war.“

Chaos-BOB am Montagmorgen: Toiletten sind abgesperrt - Mitfahrerin bricht in Tränen aus

Valerie Stärk berichtet auch von schlimmen Szenen vor der abgesperrten Toilette.

„Die Toilette im Wagen war geschlossen, erst als eine junge Frau weinend den Zugführer bat, die Toilette aufzusperren, da sie so dringend auf die Toilette müsste, wurde geöffnet.“

Bis 10.30 etwa stand der Zug ungerührt an derselben Position. Dann rollte er. Allerdings nicht weiter nach München, sondern zurück nach Holzkirchen. Die Gestrandeten pferchten sich gegen 10.40 Uhr in einen einzigen bereitgestellten Triebwagen. Der fuhr dann allerdings auch erst gegen 11.05 los - ohne ersichtlichen Grund.

Und auch dieser Zug stand dann wieder. „Es ist jetzt 11.16 Uhr“, berichtet Stärk aus dem Zug, „Um 07:16 Uhr sind wir losgefahren, aber vielleicht schaffen wir es noch nach München - die Hoffnung stirbt zuletzt.“

Eine Stellungnahme seitens der BOB steht noch aus.

Update, 11.05 Uhr: Vor wenigen Minuten wurden alle Gestrandeten in einen einzigen BOB-Zug nach München gepfercht. Denn die S-Bahn fuhr auch nicht aufgrund des blockierten Gleises. Sie sollten mit rund dreieinhalb Stunden Verspätung in München ankommen.

Erstmeldung, 9.55 Uhr: Holzkirchen - Nichts geht mehr - und das seit über zwei Stunden. Als die Berufspendler ihren Zug um 7.16 Uhr (pünktlich !) in Miesbach in Richtung München bestiegen, ahnten sie noch nicht, was sie die kommenden Stunden erwarten würde.

Ohne Vorwarnung stoppte die BOB zwischen Holzkirchen und Sauerlach - und fuhr nicht mehr weiter. Offenbar rauchten die Bremsen eines Triebwagens. Näheres ist noch nicht klar. Eine Antwort auf unsere Anfrage bei der BOB steht noch aus.

Der unplanmäßige Halt geschah etwa um kurz vor 8 Uhr. Seitdem geht nichts mehr. Alle Fahrgäste sitzen fest. Informationen gibt es keine, außer sehr konfuse. Eine BOB-Fahrerin zitiert gegenüber unserer Redaktion die Durchsage: „Wir wissen nicht, was wir tun sollen.“

BOB-Durchsage: „Wir wissen nicht, was wir tun sollen.“

Auch die Toiletten sind offenbar abgesperrt. Hier berichtet eine Miesbacherin, die ebenfalls in dem Zug festsitzt, von teils chaotischen Szenen vor den abgesperrten Toiletten. Eine Pendlerin flehte demnach unter Tränen einen Zugbegleiter an, doch bitte die Toilette aufzusperren, was er dann auch kurz tat, um gleich danach wieder zuzusperren.

Nach aktuellen Informationen wird der Zug nun Richtung Holzkirchen abgeschleppt - über zweieinhalb Stunden nach dem Stillstand. Von dort aus sollen die Gestrandeten die S-Bahn nehmen. Sollten sie es dann endlich geschafft haben, dürfte ihre Verspätung dann über drei Stunden betragen.

Auch auf der S-Bahn-Strecke München-Holzkirchen kam es zu deutlichen Verspätungen.

kmm

