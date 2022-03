Roggersdorf sucht Zukunft: Bebauungsplan nimmt Form an

Idyllisch: Der Holzkirchner Ortsteil Roggersdorf soll seinen dörflichen Charakter behalten. Er sieht sich einem wachsenden Siedlungsdruck ausgesetzt. © Thomas PLettenberg

Seit fast drei Jahren schon beschäftigt sich Holzkirchen mit der Frage, wie sich Roggersdorf entwickeln soll. Jetzt hat die Gemeinde ein Verfahren eingeleitet, das den dörflichen Charakter des Ortsteils bewahren soll. Ab sofort kann der Bürgermeister Bauvorhaben eigenmächtig stoppen.

Holzkirchen/Roggersdorf – „Wir wollen eine gewisse Siedlungsentwicklung zulassen, aber der Erhalt der Dorfstrukturen ist uns wichtig“, sagte Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) in der jüngsten Sitzung des Holzkirchner Bauausschusses. Auch wenn die Rahmenplanung noch nicht abgeschlossen ist, mit der Holzkirchen unter Einbeziehung der Roggersdorfer Bürger städtebauliche Ziele definiert – das Verfahren zur Änderung des bestehenden Bebauungsplans 101 hat der Bauausschuss jetzt eingeleitet.

Zugleich hat er die Verwaltung ermächtigt, das Gebiet, für das der Bebauungsplan gilt, um Teilflächen anzupassen. Außerdem hat er den Bürgermeister ermächtigt, in eigener Zuständigkeit Bauvorhaben in diesem Gebiet zu stoppen, die den Zielen des Bauleitplanverfahrens widersprechen. Eine Veränderungssperre gibt es zwar noch nicht, aber: „Wir signalisieren damit, dass wir vorwärtskommen wollen“, so Gemeinderat Robert Wiechmann (Grüne).

Wie berichtet, lässt der aktuelle Bebauungsplan Bauwerbern viele Freiheiten. Der Siedlungsdruck ist enorm, im Rathaus liegen mehrere Bauvoranfragen. Damit der Ortsteil seine landwirtschaftliche Prägung nicht ganz verliert, will Holzkirchen den Strukturwandel mithilfe eines neuen, strengen und detaillierten Bebauungsplans steuern. Der wiederum soll sich an dem Rahmenplan orientieren, den der Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München (PV) zusammen mit den Bürgern von Roggersdorf erarbeitet.

Zahl der Bauanträge hat sich erhöht

Fertig ist der noch nicht – die Gespräche mit Grundstückeigentümern dauern an. Dass das Bebauungsplanverfahren nun parallel dazu – und nicht im Anschluss – läuft, steht für Schmid nicht im Widerspruch zum Ziel, die Bürger mit einzubeziehen. „Die Gespräche mit den Grundstückseigentümern gestalten sich aber teilweise sehr zäh“, sagt Schmid. „Wir wollen nun als Gemeinde den Einigungsdruck erhöhen.“

Vor dem Hintergrund der laufenden Rahmenplanung habe sich die Zahl der Bauanträge erhöht. „Viele verbinden mit dem Rahmenplan womöglich die Angst, nie mehr verwirklichen zu können, was sie jetzt nicht verwirklichen können“, erklärt Schmid.

Dabei darf Roggersdorf durchaus wachsen, wie der vorläufige Rahmenplan zeigt: Im Juli vergangenen Jahres hatte der PV dem Bauausschuss den vorläufigen Rahmenplan vorgestellt. Der sieht unter anderem vor, im Norden der Gemarkung Bebauung zuzulassen. Dagegen soll Roggersdorf im Süden nicht weiter wachsen. Außerdem sollen die Mischung von Handwerk, Landwirtschaft und Wohnen sowie der Dorfladen erhalten bleiben. Roggersdorf als reiner Wohnort – ohne andere Nutzungen – ist nicht gewollt.