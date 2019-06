Ein Pädagoge mit vier Pfoten

Er hat eine Vorliebe für Wienerwürste, kurze Beine und ein großes Herz: Mischling Snickers besucht jede Woche die Ganztagskinder der Mittelschule Holzkirchen – ein Gewinn für Schüler und Tier.

Holzkirchen – Maya und Vroni, beide 14 Jahre alt, sitzen mit den 13 Jahre alten Buben Paul, Raphael und Robert im Klassenzimmer und diskutieren. Demnächst steht das Hundeturnier an, das sie organisieren – es geht um die Wettkampfdisziplinen. „Jeder von uns könnte einmal mit Snickers den Hürdenlauf machen“, schlägt Paul vor. „Aber dann ist der letzte benachteiligt, weil Snickers schon müde ist“, wendet Vroni ein. „Gar nicht, der letzte ist im Vorteil, weil Snickers den Parcours dann schon kennt“, meint Robert.

Maya, Vroni, Paul, Raphael und Robert sind fünf von neun Schülern, die sich in der Hunde-AG engagieren – ihrer liebsten Arbeitsgruppe am Nachmittag. Im nun schon zweiten Schuljahr bietet der Offene Ganztag der Mittelschule ein abwechslungsreiches Miteinander. Nach dem Mittagessen und der Hausaufgabenbetreuung verbringen die Schüler den Nachmittag in Arbeitsgruppen, die sie je nach Interesse selbst bestimmen können. Zwar finden sie auch Comic-Zeichnen und Backen spannend, ihr größter Wunsch aber war eine Hunde-AG.

Die Koordinatorin der Ganztagsschule ist beim Verein „Tiere helfen Menschen“ aktiv

Da passt es, dass die Koordinatorin der Ganztagsschule, Angelika Putsch vom Diakonischen Werk Rosenheim, beim Verein „Tiere helfen Menschen“ und in einem Hundesportverein aktiv ist. Ihr Mischling Snickers hat die Begleithundeprüfung absolviert, außerdem hat ihn die Diplom-Biologin auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vorbereitet. Wenn Hunde in der Pädagogik zum Einsatz kommen, geht es allerdings nicht nur um die richtige Ausbildung: Das Wesen des Tieres ist entscheidend. „Ein Golden Retriever, der auf jeden gleich zuläuft, ist für die Arbeit mit Senioren und Behinderten geeignet. Für Kinder eher nicht“, erklärt Putsch. Weil das ängstliche Kinder überfordern könne. Vor allem aber, weil die Kinder Sensibilität lernen sollen: „Es geht darum, ein Gefühl zu entwickeln: Was mag mein Gegenüber, was mag es nicht. Wie geht man auf andere Geschöpfe und Mitmenschen zu“, erklärt Putsch. „Je sensibler ein Hund, desto hilfreicher.“

Bevor Putsch ihren Vierbeiner mitbrachte, mussten die Schüler erst beweisen, dass sie Verantwortung für ein Tier übernehmen können: „Wir haben Schmetterlinge aus Larven und kleine Marienkäfer großgezogen“, erzählt Robert. Sie legten Schwämme, getränkt in Zuckerwasser, in die Zuchtboxen, sammelten Blattläuse für die Marienkäfer. Mit Erfolg – die Insekten, die Putsch zuvor im Internet bestellt hatte, gediehen gut. Bereit für die Mission Snickers also!

Für die Schüler bedeutet die Beschäftigung mit dem Vierbeiner nicht nur Spaß. Sie lernen auch, im Team zu arbeiten. „Durch das Training mit Snickers haben wir uns als Gruppe besser kennengelernt und verstehen uns jetzt besser“, sagt Vroni. Eine Mitschülerin etwa hatte große Angst vor Hunden. „Wir haben ihr geholfen, ihre Angst zu überwinden“, sagt Robert.

Außerdem war es ein großes Erfolgserlebnis für die Schüler, Snickers Kunststücke beizubringen. Unter anderem lehrten sie ihn, eine Klingel zu betätigen, einen Ball mit der Nase zu schießen und die Kehrschaufel zu bringen, wenn aufgeräumt wird. „Zur Belohnung hat Snickers Wienerwürste bekommen, die mag er sehr gern“, sagt Robert.

Begleithund Snickers ist ein Gewinn für die Schüler

Und nicht zuletzt erfahren die Kinder, dass sie gemeinsam viel bewirken können. Derzeit etwa stellen sie mit anderen AGs des Offenen Ganztags ein Hundeturnier auf die Beine. Alles organisieren sie selbst: Fingerfood für die Gäste, eine Hundebar für die teilnehmenden Vierbeiner – und das Entwerfen und Bauen der Hürden aus massivem Holz. Das Aussägen und Lackieren der liebevoll gestalteten Hürden in Hundeform haben die Schüler mit Hilfe der Holzwerkstatt des sozialpsychiatrischen Wohnheims Haus Hoheneck in Aschbach gestemmt– ein Beitrag zur Inklusion.

Snickers gefällt es in der Mittelschule – nicht nur wegen der Wienerwürste. „Er ist kein Hund, der dauernd gestreichelt werden will. Er mag Action, und die hat er hier“, sagt Putsch.