Bei Bedarf kommt Ortsbus „hoki“

Per App können die Holzkirchner künftig den Ortsbus rufen. Den Betrieb übernimmt das innovative Murnauer Verkehrsunternehmen Omobi, das bereits den On-Demand-Bus in Murnau betreibt. © Andreas Mayr

Die Holzkirchner Ortsbusse fahren oft leer durch die Gegend. Weil das weder wirtschaftlich noch ökologisch ist, ersetzt die Gemeinde die bestehenden Linien nun durch ein flexibles Angebot: Der Bedarfsbus „hoki“ nimmt ab 7. September Fahrt auf.

Holzkirchen – Flexible Fahrten ohne Fahrplan- und Linienwegbindung, digitale Buchung über eine App: Am Mittwoch, 7. September, geht „hoki“ auf seine Jungfernfahrt. Wie berichtet, hat sich der Markt Holzkirchen in den zurückliegenden zwei Jahren mit Möglichkeiten zur Verbesserung des bestehenden Ortsbusses beschäftigt. Hintergrund ist, dass der seit 2005 verkehrende und aus drei Linien bestehende Ortsbus oft leer durch die Gegend fährt, weil laut Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) die drei Ts – Tempo, Takt und Tarif – die im öffentlichen Personennahverkehr über Erfolg und Misserfolg entscheiden, nicht erfüllt sind. Wie berichtet, hat sich Holzkirchen deshalb dazu entschlossen, das Angebot zu flexibilisieren und zu digitalisieren. Jetzt ist der sogenannte On-Demand-Bus namens „hoki“ startklar.

Zwei Kleinbusse bedienen die Haltestellen

Genau genommen handelt es sich dabei um zwei (Klein)busse, die die bisherigen Linien 4 und 5 ersetzen (Die Linie 1 wird zur Gewerbelinie und ist nicht Teil des On-Demand-Systems). Sie fahren Montag bis Donnerstag von 6 bis 20 Uhr, freitags bis 1 Uhr und samstags von 10 bis 1 Uhr. Dabei halten sie sich nicht an einen Plan, sondern fahren nach Bedarf, wobei sie Fahrtwünsche bündeln.

Die Fahrgäste bestellen den Bus via App oder telefonisch an eine der 90 stationären und 60 virtuellen Haltestellen im Gemeindegebiet. Sie können das bis zu sieben Tage im Voraus machen oder spontan. Wie lange sie dann auf „hoki“ warten müssen? „Das lässt sich nicht pauschal beantworten“, so Sissina Osorio Lamoru, Pressesprecherin der Gemeinde. „Das hängt von der Auslastung, dem Einstiegspunkt und der Fahrroute ab.“ Die virtuellen Haltestellen – sie werden nur in der App angezeigt – können sukzessive erweitert werden, je nach Kundenwunsch. Holzkirchens Mobilitätsmanagerin Melanie Buchner schätzt, dass so künftig rund 100 weitere Haltestellen dazukommen könnten. Im Gegensatz zum Anruf-Sammel-Taxi (AST) des Landkreises, das von der Haltestelle zur Haustüre fährt, verkehrt „hoki“ allerdings nur zwischen Haltestellen. Anknüpfungspunkte zwischen AST und „hoki“ gibt es derzeit nicht.

Der neue On-Demand-Verkehr kostet voraussichtlich 540 000 Euro jährlich. Beantragte Fördergelder sind hierbei nicht berücksichtigt. Wie hoch das Defizit ausfällt, wagt die Gemeinde derzeit nicht zu sagen, da noch unklar sei, wie das System von den Kunden angenommen werde, so Osorio Lamoru. Den Berechnungen der beiden beauftragten Planungsbüros zufolge könnten 317 Fahrgäste pro Woche das Angebot nutzen. „Das deckt sich mit der heutigen Nachfrage im Ortsbus, beziehungsweise liegt leicht darüber.“ Bisher ergaben sich unter Berücksichtigung von Mehrfachnutzungen bei Monats- und Wochentickets jährlich rund 11 000 Beförderungen auf den drei Ortsbuslinien 1, 4 und 5. Das entspricht insgesamt etwa 45 Fahrgästen täglich.

Bisherige Linie 1 wird zur Gewerbelinie

Die bisherige Linie 1 ist allerdings nicht Teil des neuen On-Demand-Systems. Sie wird stattdessen zur sogenannten Gewerbelinie. Hier verkehren Busse im 30-Minuten-Takt vom Bahnhof über das Gewerbegebiet Ost zum Gewerbegebiet Fichtholz. Die Linie wird vom Unternehmen Berr Reisen bedient und kostet jährlich 190 500 Euro. Holzkirchen hofft hier auf eine Kostenbeteiligung von Unternehmen.

Die Verkehrsleistung von „hoki“ dagegen übernimmt laut Osorio Lamoru das in Murnau ansässige Unternehmen „Omobi“. Der Dienstleister ist spezialisiert auf Mobilitätslösungen im ländlichen Raum und hat auch den Murnauer Ortsbus als Bedarfsverkehr etabliert.

Wer die „hoki“-App, die von einem Tochterunternehmen der Deutschen Bahn entwickelt wurde, auf sein Handy lädt, soll damit künftig auch die Tickets bezahlen können. Vorerst ist aber nur die Barzahlung im Bus möglich. Monatskarten gibt es derzeit nicht – im Gegensatz zur neuen Gewerbelinie.

Ticketpreise

Fahren mit „hoki“ kostet Erwachsene pro Fahrt zwei Euro, Senioren und Kinder einen Euro. Hoki kann telefonisch unter 0 80 24 / 6 49 76 99 gebucht werden oder via App, die im App-Store erhältlich ist. Die Gemeinde informiert ihre Bürger in Kürze mit einem Flyer über den Download der App. Tagestickets für die neue Gewerbelinie kosten 2 Euro, Wochentickets zehn Euro, Zehn-Tages-Tickets 15 Euro und Monatstickets 25 Euro.

