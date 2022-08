Feuer in Föching: Frau kommt ums Leben - Anwesen vollständig ausgebrannt

Von: Katrin Hager

Von mehreren Seiten rückten die Feuerwehrler dem Feuer beim Einsatz in der Hauptstraße in Föching zu Leibe. Bis zu 120 waren in der Spitze im Einsatz. © Ralf Poeplau

Eine Frau und ihr Hund sind am Freitag beim Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in Föching ums Leben gekommen. Weitere Bewohner entkamen knapp unverletzt, verloren aber alles Hab und Gut.

Update 17.15 Uhr:

Föching – Der Notruf ging um kurz nach 5.20 Uhr ein: Ein Wohn- und Geschäftshaus im ausgebauten Wirtschaftstrakt eines ehemals landwirtschaftlichen Gebäudes an der Hauptstraße in Föching war in Brand geraten. „Bei Eintreffen der ersten Einsatz- und Rettungskräfte stand das Anwesen bereits in Vollbrand“, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit.

Eine Bewohnerin im Erdgeschoss des Mehrparteienhauses entkam eigenständig, berichtet Martin Fischhaber. Kommandant der Föchinger Feuerwehr. Ein Paar konnte von der Feuerwehr gerade noch rechtzeitig per Steckleiter aus dem ersten Stock gerettet und in Sicherheit gebracht werden. Es war knapp, erläutert Fischhaber: „Einen Meter hinter ihnen war schon die Feuerwalze.“ Die Hitzeentwicklung dürfte 800 bis 1000 Grad erreicht haben, kohlrabenschwarzer Rauch quoll aus dem Gebäude, schildert Fischhaber.



Für Frau im Obergeschoss kam Hilfe kam zu spät

Schnell fiel auf, dass eine 45-jährige Bewohnerin des Hauses fehlt. „Das Feuer hatte sich zu diesem Zeitpunkt aber derart ausgebreitet, dass auch die Feuerwehr nicht mehr hinein konnte“, schildert Carolin Englert, Sprecherin des Polizeipräsidiums. Die letzte Hoffnung, dass die Frau bei der Arbeit oder im Urlaub sein könnte, zerschlug sich, als die Einsatzkräfte im Zuge der Löscharbeiten in ihre Wohnung im Obergeschoss vorrücken konnten. Für die Frau und ihren Hund, die allein in der Wohnung gewesen waren, kam jede Hilfe zu spät. Die Identität der Toten war am Freitag zwar noch nicht abschließend geklärt, die Polizei hatte aber kaum Zweifel, dass es sich um die Bewohnerin handelt.



Am frühen Freitagmorgen brannte ein Mehrparteienhaus in Föching. Eine dichte Rauchsäule stand über dem Dorf. © Ralf Poeplau

120 Feuerwehrler im Großeinsatz gegen die Flammen

Um den Großbrand zu bändigen, waren in der Spitze 120 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Föching, Holzkirchen, Hohendilching, Valley, Otterfing, Hartpenning sowie Feldkirchen-Westerham mit einer weiteren Drehleiter beschäftigt. Dank guter Wasserversorgung war das Feuer binnen einer halben Stunde unter Kontrolle. Für die Löschwasserversorgung des neuen Gewerbegebiets war ein Ringschluss mit einer 200er-Leitung gelegt worden, erklärt der Föchinger Kommandant. Die Feuerwehr hatte so genügend Wasser mit gutem Druck vor Ort und brauchte keine Versorgung aufzubauen. Dass der Brand nicht auf den alten Wohntrakt des einstigen Bauernhofs übergriff, war auch der Brandschutzmauer zum ehemaligen Wirtschaftsteil hin zu verdanken, erklärt Fischhaber. Der Gebäudeteil blieb unbeschädigt.

Die weiteren Bewohner des Hauses blieben zum Glück – ebenso wie alle Einsatzkräfte – unverletzt, kamen aber lediglich mit dem davon, was sie am Leibe trugen. Ihr Hab und Gut sowie ihre Wohnung haben sie verloren; das völlig ausgebrannte Mehrfamilienhaus ist unbewohnbar. „Sie sind erst mal bei Angehörigen untergekommen“, erklärt Vize-Bürgermeisterin Birgit Eibl, die derzeit Rathauschef Christoph Schmid vertritt; die Gemeinde wäre ansonsten zuständig gewesen, die Betroffenen unterzubringen. Das Kriseninterventionsteam des Bayerischen Roten Kreuzes wurde eingeschaltet.



Ursache unklar, Schaden in Millionenhöhe

Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen bislang nicht vor, die Brandursache ist aber noch unklar. Der Kriminaldauerdienst der Kripo Rosenheim übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort, teilt das Polizeipräsidium mit. Die weiteren Untersuchungen werden vom zuständigen Fachkommissariat 1 der Kripo Miesbach unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II geführt. Die Brandermittler werden auch von einem Gutachter des Bayerischen Landeskriminalamts unterstützt. Auch ein Baustatiker war im Einsatz, um das ausgebrannte Gebäude zu begutachten. Die Untersuchungen sollten bis in den Abend andauern. Der Sachschaden dürfte sich laut Polizei ersten Schätzungen zufolge im unteren siebenstelligen Bereich bewegen, also in Millionenhöhe.

Wegen der Nachlöscharbeiten und der Untersuchungen war die Föchinger Ortsdurchfahrt bis Mittag gesperrt, der Verkehr wurde von der Feuerwehr umgeleitet.



Das Mehrparteienhaus in Föching brannte völlig aus. Es ist unbewohnbar. Der Schaden geht in Millionenhöhe. Die Bewohner, die den Flammen entkamen, kamen bei Angehörigen unter. © Thomas Plettenberg

