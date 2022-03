A 8 bei Holzkirchen: Messer und Drogen im Auto - Mann verhaftet

Von: Christian Masengarb

A 8 bei Holzkirchen: Messer und Drogen im Auto - Mann verhaftet (Symbolfoto: dpa) © Friso Gentsch

Bei einer Kontrolle an der Raststätte Holzkirchen-Süd haben Beamte einen Ukrainer (23) verhaftet, der 100 Gramm Marihuana, Gaspistole und Springmesser im Auto hatte.

Holzkirchen – Bei einer Kontrolle an der Raststätte Holzkirchen-Süd haben Beamte der Polizei München am Dienstag einen 23-jährigen Ukrainer verhaftet, der 100 Gramm Marihuana, Gaspistole und Springmesser im Auto hatte. Laut Polizei war der in München wohnhafte Mann mit einem ebenfalls in München lebenden Syrer (22) in seinem Audi auf der A 8 Richtung Salzburg unterwegs, als ihn Beamte um 14.15 Uhr kontrollierten.



Die Polizei Miesbach übernahm die weitere Sachbearbeitung und durchsuchte mit richterlicher Anordnung die Wohnungen der Tatverdächtigen. In der Wohnung des 23-Jährigen, der bereits wiederholt mit Betäubungsmitteldelikten aufgefallen war, fanden die Ermittler weitere 270 Gramm Marihuana, Rauschgift-Utensilien und einen Baseballschläger.



Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 22-Jährige auf freien Fuß gesetzt. Gegen den 23-Jährigen erließ der Richter Haftbefehl. Er wurde unmittelbar in ein Gefängnis eingeliefert.

