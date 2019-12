Bei Unfall in Miesbach ertappt und trotzdem weitergefahren 

Das gibt‘s doch nicht! Ein Miesbacher musste mit ansehen, wie sein Mercedes am Straßenrand angefahren wurde und die Unfallfahrerin einfach abhaute. Aber er hatte sich ihr Kennzeichen gemerkt.

Es war wie im falschen Film. Ein 48-Jähriger aus Miesbach parkte am Mittwoch gegen 8 Uhr seinen Mercedes an der Kolpingstraße in Miesbach am rechten Fahrbahnrand. Als er noch nicht weit von seinem Fahrzeug entfernt war, hörte er hinter sich einen lautes Schleifgeräusch. Als er sich umdrehte, konnte er sehen, wie ein anderer Pkw mit der Beifahrerseite an der Fahrerseite seines Daimler entlang schrammte.

Die Fahrerin des anderen Fahrzeugs fuhr im Anschluss noch an ihm vorbei und setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten fort, obwohl er ihre deutliche Winkzeichen mit den Händen gab. Der Geschädigte konnte sich aber das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs merken und erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Miesbach.

Im weiteren Verlauf konnte über das Kennzeichen die Unfallverursacherin, eine 81-Jährige aus Holzkirchen, ermittelt werden. An ihrem Fiat konnten die Beamten einen passenden Unfallschaden feststellen. Die Seniorin erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

ddy

Rubriklistenbild: © MM