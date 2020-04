Besuchsverbot im Pflegeheim: Senioren skypen mit Angehörigen

Wegen des Besuchsverbots in Coronazeiten hat das Pflegeheim Landhaus Holzkirchen technisch aufgerüstet: Die Senioren chatten jetzt per Skype mit ihren Lieben.

Holzkirchen – Die meisten Bewohner finden die neue Technik gut, einige fühlen sich aber ein wenig überfordert: „Sie sind dann vollkommen fasziniert, dass Onkel Rudi plötzlich im Fernsehen zu sehen ist“, sagt Dominik Böing (47) und lacht. Verwirrung stiftet es manchmal auch, wenn das Bild einfriert. Also die Stimme weiterläuft, sich das Gegenüber aber plötzlich nicht mehr bewegt. Das alles kann passieren beim Skypen. In der modernen Welt der Wunder.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus untersagt der Freistaat Bayern Angehörigen weitgehend den Besuch von Seniorenheimen. Damit die Bewohner nicht vereinsamen und trotzdem Kontakt zu ihren Angehörigen pflegen können, hat sich zum Beispiel das Pflegeheim Landhaus an der Au in Holzkirchen etwas einfallen lassen: Die Einrichtung rüstete technisch auf und lässt die Bewohner nun per Skype mit ihren Familienmitgliedern kommunizieren, wie Heimleiter Böing berichtet.

Man stand plötzlich vor vielen technischen Problemen, die vor Corona kein Thema waren in einem Pflegeheim. Zunächst haben sie es im Landhaus mit Whatsapp probiert. Weil nur gut fünf Bewohner ein eigenes Smartphone besitzen, haben die Mitarbeiter ihre eigenen Privathandys den Senioren vor die Nase gehalten. Damit diese mit ihren Angehörigen ratschen konnten. „Da haben sich unsere Leute schon Zeit genommen“, sagt Böing.

Das Problem: „Die Bildschirme der Handys waren viel zu klein“, erzählt Böing. Und die meisten Bewohner würden schlecht sehen. Außerdem hören einige schlecht. Deshalb hat sich die Lautstärke bei den Handys ebenfalls als schwierig erwiesen.

„Aus diesem Grund machen wir es jetzt mit Skype“, sagt Böing. Es gibt ein Skype-Account für alle, gut 30 der 45 Bewohner nutzen das Angebot. Die Einrichtung kaufte sich extra einen neuen Laptop, der nun in einem kleinen Gemeinschaftsraum steht. Es war gar nicht so einfach, einen neuen Computer zu beschaffen. „Weil im Moment fast alles ausverkauft ist.“ Und nur online zu erstehen. Im Gemeinschaftsraum werden die Skype-Aufnahmen auf einen großen Bildschirm übertragen. Wer will, darf den Laptop mit auf sein Zimmer nehmen. Weil nicht in allen Räumen das WLAN funktioniert, verlegte der Hausmeister zusätzliche LAN-Kabel.

Das Personal hilft beim technischen Techtelmechtel – schließlich haben laut Böing viele Bewohner schon Schwierigkeiten damit, ein normales Telefon zu bedienen. Und die Mitarbeiter vereinbaren im Vorfeld Skype-Termine mit den Angehörigen. Meist für Vormittag und den Nachmittag, damit die Leitungen nicht schlapp machen. Die Familienmitglieder sind laut Böing oft schon etwas älter, nehmen das Angebot dennoch gerne wahr. Vor allem die Enkel.

„Es ist oft zweischneidig“, meint Böing. Das Landhaus beherbergt viele schwere Pflegefälle und demente Patienten. Diese wühle so ein Skype-Anruf zuweilen sehr auf. „Wir probieren aus, bei wem es positiv wirkt, und bei wem nicht.“ Es soll ja Spaß machen, keine Angst.

Auf die Idee gekommen, technisch aufzurüsten, ist das Landhaus übrigens durch Böings eigene Oma: Die 89-Jährige lebt im Betreuten Wohnen der Einrichtung. Sie sei noch recht fit, berichtet der Enkel. Und die Seniorin chattet fleißig via Tablet mit ihren Enkeln per Whatsapp. Samt Videofunktion. Mit Blick in den modernen Fernseher.