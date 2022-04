Betrug auf Baustelle in Holzkirchen: 16 300 Euro für nie geleistete Stunden

Amtsgericht verurteilt 40-Jährigen

Wegen versuchten Betrugs auf einer Baustelle in Holzkirchen musste sich ein 40-Jähriger am Amtsgericht Miesbach verantworten. Er wurde zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt.

Holzkirchen – Gemeinschaftlicher versuchter Betrug und Urkundenfälschung in je 18 besonders schweren Fällen – so lautete der Vorwurf gegen einen 40-Jährigen, der nun in Miesbach vor dem Amtsgericht stand. Im Mai und Juni 2020 soll er zusammen mit zwei Kompagnons Stunden für vier Arbeiter auf einer Baustelle abgerechnet haben, die so nicht geleistet wurden.

Der Angeklagte war als Mitarbeiter einer Firma für Gebäudesanierungen auf einer Baustelle in Holzkirchen im Einsatz. Der 40-Jährige soll seinen Arbeitgeber geprellt und sich um rund 1 600 Euro bereichert haben – doch der Schwindel flog auf. Damals sollen Unterschriften für vier Mitarbeiter geleistet worden sein, die sich gar nicht auf der Baustelle befanden. Dadurch stellte die Beteiligungsfirma, bei der die vier Männer angestellt waren, dem Unternehmen, bei dem der Angeklagte tätig war, eine Rechnung in Höhe von knapp 16 300 Euro für 720 Stunden Arbeit.

„Wir wussten beide, dass falsch unterschrieben wurde“

„Das stimmt so, wie es dort steht“, gestand der 40-Jährigeaus Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen), der sich damit einverstanden erklärt hatte, ohne Anwalt zu verhandeln. „Weitere Fragen will ich aber nicht beantworten“, sagte er. Ein Taufkirchner (52), der mit ihm gemeinsam Betrug und Urkundenfälschung begangen haben soll, gab zu: „Es wurden Stunden von Leuten abgerechnet, die gar nicht auf der Baustelle waren.“

Er selbst sowie der Angeklagte seien als Einsatzleiter für dieselbe Firma tätig gewesen. „Ich hatte rein formell die Baustellenleitung“, sagte der Zeuge. „Der Angeklagte war für die Einteilung der Leute auf der Baustelle zuständig.“ Bei der falschen Abrechnung habe es sich um „vier bis fünf Leute“ gehandelt, für die Unterschriften geleistet wurden. Das hätten zwar weder er selbst noch der Angeklagte getan, aber: „Wir beide wussten, dass falsch unterschrieben wurde.“ Pro Stunde und Mitarbeiter rechnete man „etwa fünf Euro“ ab.

Das Geld hätten die beiden von einem Mitarbeiter der Beteiligungsfirma erhalten, der ebenfalls in die Sache verwickelt war. „Wir haben das in einem Briefkuvert bekommen und uns das Geld geteilt“, gestand der Zeuge. Beide hätten so jeweils rund 1600 Euro eingeschoben. Von wem die Initiative ausgegangen war – daran konnte er sich aber nicht erinnern.

Mitarbeiter lässt Machenschaften auffliegen

Das Ganze flog jedenfalls auf, nachdem ein Mitarbeiter die Leute auf der Baustelle zählte. Dem Taufkirchner wurde daraufhin gekündigt.

Neben dem Geständnis des Angeklagten sowie der Zeugenaussage war eine vorliegende Rechnung ein weiteres Beweisstück, um den Angeklagten zur Rechenschaft zu ziehen. „Sie haben der Beteiligungsfirma durch Ihr gemeinschaftliches Handeln ermöglicht, Ihrer eigenen Firma eine höhere Rechnung zu stellen“, stellte die Staatsanwältin fest. Auf einem monetären Schaden blieb der Ex-Arbeitgeber des Duos nicht sitzen, dennoch forderte die Juristin eine elfmonatige Bewährungsstrafe für den Recklinghauser. Zudem solle die Einziehung des Wertersatzes von 1600 Euro erfolgen und er 3000 Euro Geldauflage an eine soziale Einrichtung bezahlen.

In puncto Einziehung des Wertersatzes sowie Geldauflage stimmte Richter Walter Leitner seiner Vorrednerin zu. Die Bewährungsstrafe hingegen setzte er auf zehn Monate an. „Das ist die gleiche Strafe, die auch der Zeuge erhalten hat“, erklärte Leitner. Nur eine Sache sei laut dem Richter bis zuletzt ungeklärt geblieben: „Wie das Ganze zustande kam und wer die Idee hatte.“

hph