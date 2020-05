Betrunken am Steuer: 52-Jähriger muss zu Fuß nach Hause 

Er hatte getrunken und sich trotzdem ans Steuer gesetzt: Einen 52-Jährigen hat die Polizei am Samstag aus dem Verkehr gezogen.

Holzkirchen – Wie die Polizei Holzkirchen berichtet, kontrollierten Beamte den Mercedesfahrer am späten Abend auf Höhe der Baumgartenstraße. Da der Holzkirchner nach Alkohol roch, musste er sich einem Atemalkoholtest unterziehen. Dieser bescheinigte ihm mehr als 0,5 Promille. Die Polizisten stellten seine Autoschlüssel sicher.

Jetzt erwartet den 52-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, das mit 500 Euro Geldbuße, einem Monat Fahrverbot und zwei Punkten in der Verkehrssünderdatei in Flensburg verbunden ist. Der Mann musste am Ende zu Fuß nach Hause gehen.