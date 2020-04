Betrunken am Steuer: Polizei stoppt 41-Jährigen

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei Holzkirchen am Dienstag aus dem Verkehr gezogen.

Holzkirchen - Wie die Polizei berichtet, kontrollierten die Beamten den 41-jährigen aus Kochel am See gegen 17.47 Uhr in Holzkirchen. Dabei bemerkten sie, dass es in seinem VW Transporter nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem Mann mehr als 1,1 Promille.

Der 41-Jährige durfte nicht weiterfahren, die Polizei stellte seinen Wagen und die Autoschlüssel sicher. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.