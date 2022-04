Betrunken auf E-Scooter: Holzkirchner (57) muss saftige Strafe zahlen und Führerschein abgeben

Einen betrunkenen Rollerfahrer zog die Polizei am Samstag in Holzkirchen aus dem Verkehr (Symbolbild).

Kontrolle im Reitschulweg

Von Andreas Höger schließen

Ein 57-jähriger Holzkirchner schwang sich am Samstag (9. April) betrunken auf seinen E-Scooter. Es wurde eine sehr teure Fahrt: Die Polizei stoppte den Mann, auf den ein saftiges Bußgeld und ein Fahrverbot zukommen.

Holzkirchen – Ob ihm klar war, welches Risiko er eingeht? Dass sein Elektro-Scooter ein Fahrzeug ist, das regulär am Verkehr teilnimmt und dessen Nutzung den üblichen Alkohol-Regeln unterliegt? Sollte er es nicht gewusst haben: Seit Samstag (9. April) dürfte einem 57-jährigen Holzkirchner klar sein, dass es keine gute Idee war, erst kräftig dem Alkohol zuzusprechen und sich dann auf seinen Roller zu schwingen.

Wie die Holzkirchner Polizei mitteilt, fiel der Rollerfahrer einer Streifenbesatzung am Samstag (9. April) auf, als dieser auf dem Reitschulweg unterwegs war. Die kleine Straße zweigt zwischen Norma und Edeka von der Ortsdurchfahrt ab und mündet in Bahnhofsnähe in den Otterfinger Weg.

Der Alkoholtest ergab einen Wert über 0,5 Promille

Gegen 17.35 Uhr stoppte die Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Holzkirchen den auf dem E-Scooter fahrenden Holzkirchner, um diesen einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Bei der Kontrolle fiel den Beamten deutlicher Alkoholgeruch auf. Der Verdacht bestätigte sich, als vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nach Angaben der Polizei ergab der Test einen Wert jenseits der 0,5-Promille-Grenze. Die Fahrt auf dem Scooter hätte der 57-Jährige nicht antreten dürfen.

Die Beamten sorgten dafür, dass der Holzkirchner nicht mehr weiterfahren konnte. Zudem musste er auf die Dienstelle mitkommen, wo ein auch gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt wurde.

Den Holzkirchner E-Scooterfahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro. Der Strafenkatalog sieht außerdem zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg vor sowie ein einmonatiges Fahrverbot, das für alle Fahrzeuge gilt. Sollte der 57-Jährige schon einmal mit Alkohol im Straßenverkehr auffällig gewesen sein, verdoppelt sich die Strafe auf 1000 Euro.

Die Holzkirchner Polizei weist an dieser Stelle nochmals darauf hin, dass für sogenannte „Elektro-Kleinstfahrzeuge“, somit auch insbesondere für E-Scooter, dieselben Promillegrenzen wie für Autos gelten.

