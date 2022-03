Betrunkener Autofahrer (61) stürzt bei Pinkelpause - und ist wenig später seinen Führerschein los

Von: Andreas Höger

Einen betrunkenen Autofahrer zog die Polizei am Montag bei Warngau aus dem Verkehr (Symbolbild) . © Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Weil die Blase drückte, hielt ein betrunkener Autofahrer (61) am Montag (28. März) zwischen Warngau und Sufferloh an. Im Wald stürzte er und verletzte sich. Zeugen bekamen das mit und alarmierten die Polizei. Die Pinkelpause kostete den Mann seinen Führerschein.

Warngau - Die zuvor reichlich konsumierte Flüssigkeit drängte offenbar sehr intensiv auf Freigang: Ein 61-jähriger Holzkirchner, der viel zu viel Alkohol im Blut hatte, bremste am Montagnachmittag (28. März) seinen Mercedes, um in einem Waldstück Wasser zu lassen. Damit begann für den Mann eine Pechsträhne. Erst stürzte er beim Wasserlassen, dann knöpfte ihm die Holzkirchner Polizei den Führerschein ab.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 61-jährige Holzkirchner mit seinem Pkw Mercedes am Montag gegen 16 Uhr die Kreisstraße MB 19 von Oberwarngau kommend in Richtung Sufferloh. Die Blase drückte. Also hielt der Mann den Wagen in einem Waldstück am Straßenrand an, um auszutreten.

Der Betrunkene schaffte es in den Wald hinein. In seinem Rausch stürzte er allerdings unglücklich und zog sich dabei leichtere Kratzer im Gesicht zu. Offenbar blieb der Mann zunächst alkoholbedingt liegen und schaffte es nicht, aus eigener Kraft wieder aufzustehen.

Zwei aufmerksame Zeugen fanden den 61-Jährigen im Wald liegen und alarmierten den Rettungsdienst. Die Retter kamen und stellten fest, dass sich der Mann - bis auf die Kratzer im Gesicht - keine schwereren Verletzungen zugezogen hatte.

Alkoholtest ergab einen Wert über 1,6 Promille

Auch die Polizei Holzkirchen schickte eine Streife in das Waldstück. Und die Beamten brauchten nicht lange, um bei dem Mercedesfahrer deutlichen Alkoholgeruch sowie alkoholtypische Ausfallerscheinungen festzustellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Holzkirchner hatte vor der Fahrt viel zu tief ins Glas geschaut. Der Test ergab einen Wert jenseits der 1,6 Promillegrenze.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und ließen sich den Führerschein aushändigen. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt.

Der Alkoholkonsum und die Pinkelpause dürften teuer werden und ein längeres Fahrverbot nach sich ziehen. Der Holzkirchner muss jetzt mit einer Anzeige wegen „Trunkenheit im Verkehr“ rechnen.

