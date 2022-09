Betrunkener belästigt junge Holzkirchnerin – Polizeieinsatz im Zug

Von: Katrin Hager

Bei einem Einsatz der Bundespolizei in der Nacht zum Donnerstag in einem Zug der BRB in Holzkirchen (Symbolbild) kam eine sexuelle Belästigung ans Licht. © Bundespolizei

Eine Frau ist am Donnerstag im letzten BRB-Zug aus München von einem Betrunkenen sexuell belästigt worden. Das war allerdings nicht der Grund, weshalb der Zug in Holzkirchen für einen Polizeieinsatz angehalten wurde.

Holzkirchen – Eine junge Holzkirchnerin (19) ist in der Nacht zum Donnerstag in einem Zug der BRB von einem Betrunkenen Wiesn-Besucher sexuell belästigt worden. Das war allerdings nicht der Grund, weshalb der letzte Zug aus München ins Oberland in Holzkirchen für einen Polizeieinsatz aufgehalten wurde.

Wie die Bundespolizeiinspektion München mitteilt, hat ein Betrunkener am Donnerstag gegenüber einer 19-Jährigen aus Holzkirchen zudringlich. Gegen 1 Uhr kam die junge Frau auf Bundespolizisten zu und schilderte den Vorfall. Der Mann habe sie im Zug an den Haaren und am Oberarm gestreichelt und dabei an seinem Glied manipuliert.

46-Jähriger erhält Anzeige wegen sexueller Belästigung

Die Beamten sprachen den Mann an und nahmen seine Personalien auf. Es handelte sich um einen 46-Jährigen aus dem Landkreis Miesbach. Der Alkotest, den die Polizei durchführte, ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Die Bundespolizei veranlasste eine Auswertung der Videoaufzeichnungen des Zuges und leitete ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung gegen den 46-Jährigen ein.



Polizeieinsatz wegen Schlägerei

Dass die Beamten bei der Ankunft des Zugs in Holzkirchen um circa 0.30 Uhr vor Ort waren und sich die Weiterfahrt Dutzender Fahrgäste ins Oberland nach Fahrgastschilderungen für etwa eine Dreiviertelstunde verzögerte, war allerdings einem anderen Einsatz geschuldet. Wie die zuständige Bundespolizeiinspektion München auf Nachfrage unserer Zeitung berichtet, hatte die Landespolizei in München gemeldet, dass es in dem BRB-Zug – dem letzten des Tages aus München ins Oberland – an der Donnersberger Brücke zu einer Schlägerei mit Körperverletzungen zwischen mehreren Personen gekommen sei.

Da der nächste Halt nach Polizeiangaben erst in Holzkirchen vorgesehen war, fuhren drei Streifen (sechs Polizeibeamte) mit einem Diensthund zum Einsatz an den Holzkirchner Bahnhof, um die vermeintlichen Täter zu stellen. Wie sich herausgestellt habe, war es zwar zu einem Streit, aber nicht zu strafrechtlich relevanten Tätlichkeiten gekommen, berichtet Sina Dietsch, Sprecherin der Bundespolizeiinspektion München. Im Anschluss an den Polizeieinsatz im Zug sei aber die junge Holzkirchnerin wegen der Belästigung auf die Beamten zugekommen.

ag