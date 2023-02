Big Hoot Holzkirchen: Benefiz-Projekt nimmt Fahrt auf – und braucht Geld

Kunstpfad für den guten Zweck

Von Katrin Hager

Im Sommer 2023 kommen die Eulen nach Holzkirchen. Die große Benefizaktion The Big Hoot braucht noch Unterstützer, doch viele Projekte nehmen schon Fahrt auf.

Holzkirchen – Gut ein halbes Jahr noch, dann sollen künstlerisch gestaltete Eulen Holzkirchen bevölkern – für den guten Zweck: Die Benefizausstellung „The Big Hoot“ kommt erstmals nach Deutschland. Nun nimmt das Projekt richtig Fahrt auf, berichtet Initiatorin Elisabeth Schick-Billy. Doch es braucht noch viele Sponsoren, um dem Projekt Flügel zu verleihen.

Seit Monaten putzt Schick-Billy, Lehrerin an der Oberland-Realschule Holzkirchen, Klinken: Bei Unternehmen hat sie vorgesprochen, um sie als Sponsoren zu gewinnen, bei Landrat Olaf von Löwis wurde sie gemeinsam mit Charlie Langhorne vorstellig geworden. Er ist Geschäftsführer von Wild In Art, der britischen Organisation, die hinter dem Benefiz-Ausstellungskonzept steht, das seit 2010 um die Welt geht. Wild In Art brachte schon Giraffen nach Edinburgh, Elefanten nach Belfast und Wal-Schwanzflossen nach Sydney. Heuer sind unter anderem Sitzbänke am Tower of London, Bären in Leeds und Elefanten in Christchurch geplant. Und als erste Station in Deutschland überhaupt kommen die Eulen nach Holzkirchen. Dafür hat Schick-Billy die Gründung des gemeinnützigen Verein The Hooters als Veranstalter angestoßen, dem sie auch selbst vorsitzt.

Eule sichern

Im Juli und August sollen 20 große, bunt bemalte Eulenskulpturen den Ort bevölkern. Besucher können sie als Kunstpfad kostenlos erleben. Damit die Skulpturen gefertigt werden können, braucht es aber Sponsoren, die die Kosten für die Figur an sich und deren Gestaltung durch namhafte Künstler aus der Region übernehmen. Am Ende werden die Eulen für den guten Zweck versteigert. Im Falle von The Big Hoot in Holzkirchen geht der Erlös an den Hospizkreis Miesbach (wir berichteten), der sich um die bestmögliche Begleitung Sterbender und ihrer Angehörigen im Landkreis kümmert. Die 1,60 Meter großen Eulen aus Fiberglas kosten 5000 Euro. Ein Betrag, den sich auch mehrere Sponsoren teilen können. Diese werden auf einer Plakette an der Eule genannt und auf der Internetseite aufgeführt, haben also auch einen Werbeeffekt. Die Unterstützer fördern damit gleichzeitig Künstler und den Hospizkreis und ermöglichen einen kostenfreien Kunstpfad, der erfahrungsgemäß gerade bei Familien gut ankomme, wie Langhorne schildert, der jüngst extra aus England anreiste, um das Projekt mit anzuschieben. Neben den 20 großen Eulen gibt es auch kleinere, knapp einen Meter hohe Eulen für 850 Euro. Acht Eulen sind bereits verkauft, berichtet Schick-Billy. Doch es braucht noch viele Unterstützer, damit der Kunstpfad auch tatsächlich entstehen kann.

Projekte starten

Es haben sich bereits eine ganze Reihe Initiativen zusammengetan, um eine Eule zu finanzieren – insbesondere an Schulen. Am Donnerstag, 16. Februar, organisieren Schüler der Oberland-Realschule als Projektarbeit einen „Pudding Club“ am Eichnerhof in der Wilhelm-Liebhaber-Straße in Holzkirchen: Von 18.30 bis 20.30 Uhr können sich die Besucher dort für fünf Euro nach Herzenslust durch ein großes Buffet mit selbst gemachten Kuchen und Süßspeisen schlemmen. Zudem werden Lose für eine Tombola verkauft, bei der es viele schöne Preise zu gewinnen gibt, die Holzkirchner Geschäfte gespendet haben. Es wird um Anmeldung gebeten per E-Mail an pudding club@gmx.de.

Am Donnerstag, 2. März, legen sich die 8. Klassen bei einem Spendenlauf ins Zeug. Abends ab 18.30 Uhr laden Schüler der 5. bis 8. Klassen zum „Poetry Slam auf Boarisch“ zugunsten der Aktion im Fools-Theater des Holzkirchner Kultur im Oberbräu. Schick-Billys 8. Klasse plant dort ebenfalls für März eine Theatervorstellung von „Pocahontas“, eine 7. Klasse inszeniert das Grimm-Märchen „Von einem der auszog, das Fürchten zu lernen“. Am Sonntag, 16. April, im Fools-Theater und am Freitag, 21. April, im Tegernseer Pfarrzentrum Quirinal finden Lieder- und Arienabende mit Gesang und Klavier für The Big Hoot statt.

„Einige Schüler der Kunstklassen haben wunderschöne Eulen gemalt“, berichtet Schick-Billy, das Berufsschulzentrum in Miesbach strickt 250 Eulen. Beides soll in einem Pop-up-Store für The Big Hoot verkauft werden. Einen zentral gelegenen Standort mit etwa 20 bis 30 Quadratmetern, der während der Ausstellung im Juli und August zur Verfügung steht, sucht die Initiatorin des Projekts noch und bittet Interessenten, sich zu melden.

Entwürfe der Künstler

Ein wichtiger Meilenstein steht am Donnerstag, 23. März, um 18 Uhr bevor: Dann ist eine Vernissage geplant, bei der die teilnehmenden Künstler ihre Entwürfe für die Eulen präsentieren. „Die Sponsoren dürfen sich an dieser Veranstaltung aussuchen, auf welcher Eule sie gerne ihre Plakette angebracht hätten“, erklärt Schick-Billy. Mit an Bord sind die Künstler Lizzie Hladik, Sandro Thomas, Thomas Jarzina, Susanne Stubner, Agnes Wieser, Sabine Kühner, Ulrike Lang und Eli Miklavcic.

Infos zum Projekt und Kontakt zu den Organisatoren gibt es auf der Internetseite von The Big Hoot.