„Big Hoot“ in Holzkirchen: Die Eulen sind im Landeanflug

Von: Katrin Hager

Mit Feuereifer waren die Kinder des Kindergartens St. Josef – hier die Vorschulkinder mit Leiterin Andrea Stohmann (l) und Erzieherin Sigrid Sindlhauser – beim Gestalten ihrer „Wettereule“ dabei. Auch sie wird Teil des Kunstpfads. © privat

Die Eulen sind im Landeanflug auf Holzkirchen, das Benefiz-Kunstprojekt „The Big Hoot“ biegt auf die Zielgerade: Die Eröffnung des Kunstpfads steht bevor.

Holzkirchen – Die Eulen sind schon im Anflug: Am Freitag, 30. Juni, wird in Holzkirchen die Benefizausstellung „The Big Hoot“ eröffnet. „Zwölf große und sieben kleine Eulenskulpturen werden am 30. Juni in Holzkirchen ,einfliegen‘“, berichtet Elisabeth Schick-Billy, die das Projekt mit viel Engagement initiiert hat. Die Kunstaktion ist international im Commonwealth schon weit gekommen – in Deutschland ist Holzkirchen die allererste Station.

Das Konzept geht zurück auf die britische Organisation Wild in Art, die schon Giraffen nach Edinburgh, Elefanten nach Belfast und Wal-Schwanzflossen nach Sydney brachte – als Fläche, die bildende Künstler gestalten können, als Stationen für einen kostenlosen Kunstpfad und nicht zuletzt für den guten Zweck. Der Erlös aus „The Big Hoot“ in Holzkirchen geht an den Hospizverein im Landkreis Miesbach, der in Bad Wiessee ein Hospiz einrichtet. Für die Organisation hat Schick-Billy, bekannt als rührige Lehrerin der Oberland-Realschule Holzkirchen, mit Unterstützern eigens einen Verein gegründet, The Hooters.

Künstler sorgen für ziemlich bunte Vogelschar

Es ist eine ziemlich bunte Vogelschar geworden, die da in Holzkirchen landen wird: Die großen, etwa 1,60 Meter hohen Eulen-Skulpturen wurden, wie berichtet, von Sponsoren finanziert und von Künstlern hochwertig gestaltet. Sandro Thomas, Agnes Wieser, Lizzie Hladik, Thomas Jarzina, Susanne Stubner und Eli Miklavcic gaben den Rohlingen aus Fiberglas einen individuellen Ausdruck. Die kleinen, etwa einen Meter hohen Exemplare wurden im Rahmen eines Lernprogramms von Kindergartenkindern und Schülern gestaltet.

Mit Feuereifer waren etwa die Mädchen und Buben aus dem Kindergarten St. Josef in Holzkirchen am Werk: Sie haben mit Erzieherin Lena Fröschl eine „Wettereule“ gestaltet. Gestiftet wurde der Rohling für das Gemeinschaftswerk dort von einem privaten Sponsor. „Als die Eule einflog, waren die Kinder sofort total begeistert“, erinnert sich Kita-Leiterin Andrea Stohmann. Beim Bemalen mussten die Kinder fast gebremst werden, so eifrig gingen sie ans Werk. „Es ist toll, als Kindergarten gemeinsam hinter einer Sache zu stehen und etwas Bleibendes zu erschaffen, worauf die Kinder stolz sein können“, findet Stohmann.

Kinder mit Feuereifer dabei

Jedes der Kinder durfte zunächst seine eigene Eule auf Papier gestalten, danach wurde gemeinsam über die Vorschläge abgestimmt und zwei Entwürfe wurden am Ende zusammengeführt. Die „Wettereule“ des Pfarrkindergartens trägt nun die jeweiligen Farben der Kindergartengruppen als Regenbogen auf der Brust. Die Gestaltung der Eule soll ausdrücken, dass alles im Leben seine schönen und auch herausfordernden Seiten hat.

Auch die „Wettereule“ wird beim Kunstpfad öffentlich zu sehen sein. Die Eröffnung übernimmt am Freitag, 30. Juni 2023, um 14.30 Uhr am Marktplatz Bürgermeister Christoph Schmid.

Nähere Infos zum Benefiz-Projekt „The Big Hoot“ gibt es auf der Internetseite. Dort sind auch schon einige Detailaufnahmen der Künstler-Eulen zu sehen – enthüllt werden diese aber erst bei der Eröffnung des Kunstpfads.