Wie intensiv ist der Ausweichverkehr?

Teilen

Wird auch mal ignoriert: An das Verbot, während der Blockabfertigung an der Grenze Ausweichstrecken zu nutzen – hier die B 318 bei Holzkirchen – halten sich offensichtlich nicht alles Brummifahrer. © thomas plettenberg

Anwohner haben am Dienstag während der Blockabfertigung an der Grenze regelrechte Lkw-Konvois im Landkreis bemerkt. Ignorieren die Brummi-Fahrer die Schilder?

Landkreis – Womöglich lohnt sich die nächste als Woche als Feldversuch. Für vier aufeinander folgenden Tage hat Österreich eine Blockabfertigung am Grenzübergang Kiefersfelden angekündigt. Und bei der identischen Maßnahme am vergangenen Dienstag scheint der Ausweichverkehr im Kreis Miesbach spürbar bis erheblich zugenommen zu haben. Vor allem im Bereich Holzkirchen. Dies hat der Hartpenninger Karsten Hense so wahrgenommen und nicht nur der. „Es reihen sich Lkw aus allen Herren Ländern durch Holzkirchen und Hartpenning – aus Österreich, Polen, Rumänien, Tschechien usw.“, schreibt er unserer Redaktion. Und: „Es handelt sich dabei mit Sicherheit nicht um Zielverkehr in den Landkreisen Bad Tölz und Miesbach.“ In der Tat mussten Linksabbieger auf die Tölzer Straße in Holzkirchen am Dienstagvormittag lange warten. Der klare Verdacht: Ausweichverkehr.

Hinweisschilder an den Bundesstraßen werden gerne mal ignoriert

Der ist nicht erlaubt, worauf an den Autobahn-Anschlussstellen im Landkreis Miesbach entsprechende Schilder hinweisen. Doch nicht jeder nimmt es mit diesem Verbot so genau. Diese Beobachtung hat auch Eva Schmitz, Standortförderin in Holzkirchen, gemacht. Von einem erhöhten Aufkommen am Dienstag möchte sie derweil nicht sprechen. Sehr wohl aber davon, dass die Schilder ignoriert werden.

Mehr Verkehr durch Sperrung der Bundesstraße zwischen Waakirchen und Tölz

Diese Missachtung könnte am Dienstag aber doch zu einer Mehrbelastung von Holzkirchen und Hartpenning geführt haben. Denn die Route über Kreuzstraße nach Bad Tölz fällt wegen der Vollsperrung hinter Waakirchen weg. Also alles über die B 13. Das potenzielle Kalkül der Brummifahrer scheint klar: Bevor sie sich durch den Stau auf der A 93 vor Kiefersfelden einreihen – zu Spitzenzeiten reicht dieser zurück auf die A 8 und dort bis nach Irschenberg – fahren sie lieber gleich über Bad Tölz und den Achensee nach Österreich. Das lässt sich interessanterweise auch ganz legal bewerkstelligen. Denn wer schon in Hofolding die Autobahn verlässt, kann gänzlich ohne Verbotsschild nach Holzkirchen und weiter Richtung Tölz fahren. Für das Aufstellen der Schilder zuständig sind die jeweiligen Landratsämter, an der Miesbacher Behörde war die zuständige Stelle gestern nicht besetzt.

Polizei kontrolliert eher näher an der Grenze

Kontrollen brauchen die Brummi-Fahrer derzeit kaum zu befürchten. Zum einen agiert die Polizei aktuell kulant und postiert sich noch vor den Verbotsschildern. Die Ertappten haben also noch keine Ordnungswidrigkeit begangen und werden einfach zurück auf die Autobahn geschickt. Am Dienstag waren es 23 von knapp 350 kontrollierten Lastwagen – dies aber weiter Richtung Osten. Wie Michael Janski, Chef der Autobahnpolizei Holzkirchen erklärt, orientiert sich der Einsatzort der Streifen tendenziell am Stau-Ende. Und das reichte am Dienstag bei Weitem noch nicht in den Kreis Miesbach hinein. Im Maximum war er zwölf Kilometer lang, meldet das Oberbayerische Volksblatt.

Volle Packung nächste Woche: Vier Tage Blockabfertigung

Seitens der Behörden hat am Dienstag anscheinend keiner so richtig hingeschaut, der den Eindruck von Hense und weiteren Autofahrern bestätigen könnte. Dazu könnte sich nächste Woche viel Gelegenheit bieten. Wegen „dringender Sanierungmaßnahmen“ an der Luegbrücke der Brenner-Autobahn seien vier weitere sogenannte Dosierungstag notwendig, heißt es aus Österreich.