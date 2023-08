Andere Autos waren nur Slalomstangen: BMW und Porsche rasen um die Wette - Polizei filmt das Rennen

Schwere Strafen: Seit 2017 gelten in Deutschland schärfere Gesetze gegen illegale Autorennen. Das Bild zeigt eine Schilder-Kampagne von 2018. „Das schärfste Schwert sind Fahrverbote“

Illegales Rennen auf der Autobahn

Von Andreas Höger schließen

Ein lebensgefährliches Wettrennen lieferten sich am Montagabend (31. Juli) ein Porsche- und ein BMW-Fahrer auf der Autobahn bei Holzkirchen. Eine Video-Streife der Autobahnpolizei filmte das Duell. Offenbar hatten sich beide Fahrer kurz davor auf einem Rastplatz getroffen.

Holzkirchen – Dass es nicht krachte, dass alle Beteiligten unverletzt blieben – das konnte Michael Janski kaum glauben, als er sich am Dienstag mehrfach den Film ansah, den eine Video-Streife am Montagabend (31. Juli) von der Autobahn zwischen Holzkirchen und Hofoldinger Forst mitbrachte. „Es sind spektakuläre Szenen“, stellt der Leiter der Autobahn-Polizeistation (APS) Holzkirchen auf Anfrage fest.

Ganz offenbar rasten ein 28-jähriger Österreicher in einem BMW-SUV und ein Porschefahrer aus München um die Wette, überholten rechts und nutzten andere Autos als Slalomstangen. Das Video, davon geht Janski aus, sollte reichen, um beiden Fahrern wegen eines illegalen Autorennens den Prozess machen zu können.

Erste Ermittlungen ergaben, dass sich die zwei Männer, die in Richtung München unterwegs waren, vermutlich auf einem Park- oder Rastplatz irgendwo vor Holzkirchen zufällig trafen und ins Gespräch kamen. „Sie stachelten sich wohl gegenseitig auf“, sagt Janski. Das nachfolgende Rennen als Ergebnis dieser Begegnung wertet die Polizei als „konkludentes Handeln“, wie es Juristen nennen. Will heißen: Auch ohne ausdrückliche Vereinbarung lag eine „stillschweigende Willenserklärung“ vor, die Autobahn für ein Duell zu missbrauchen.

Im Baustellenbereich der Anschlussstelle Holzkirchen, wo nur 80 km/h erlaubt sind, brausten der schwarze BMW und der schwarze Porsche gegen 19.50 Uhr an der zivilen Videostreife der APS Holzkirchen vorbei. „Sie überschritten die Höchstgeschwindigkeit um mehr als das Doppelte“, sagt Janski. Die Streife nahm die Verfolgung auf. Der Film zeigt, wie der BMW und der Porsche bei hohem Tempo mehrere Autos rechts und links überholten und dabei gefährdeten. „Ganz offensichtlich lieferten sie sich ein Rennen“, sagt Janski.

Die wilde Jagd gipfelte in einem Beinahe-Unfall. Um ein Auto auf der mittleren Fahrspur zu überholen, zog der BMW rechts vorbei, der Porsche zeitgleich links davon. Beide wollten anschließend auf die mittlere Spur einscheren. Fast kam es dabei zum Zusammenstoß, den der BMW-Fahrer laut Polizei nur verhinderte, indem er nach rechts auswich. Um Haaresbreite, so berichtet Janski, wäre der BMW in einen Auto-Transporter auf der rechten Spur gekracht.

Nach der Szene konnte die Streife aufholen und den BMW anhalten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste der 28-jährige Fahrer seinen Führerschein abgeben. Im Auto saßen zwei Mitfahrer. Er wird sich wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen. Der Porsche mit Münchner Kennzeichen fuhr davon. „Wir werden auch ihn belangen können“, glaubt Janski. Wer das Rennen beobachtet hat oder gar selbst gefährdet wurde, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 80 24 / 90 730 bei der APS zu melden.

Staatsanwälte und Richter sind bei solchen Rennen sehr streng, weiß Janski. Je nach Grad der Rücksichtslosigkeit und Gefährdung sowie der Vorstrafen sind Strafgelder in Höhe von mehreren Tausend Euro sowie halbjährige Fahrverbote keine Seltenheit. Das Gesetz sieht sogar Freiheitsstrafen vor. „Geldstrafen sind für diese Leute meist weniger das Problem“, sagt Janski, „Fahrverbote sind das schärfste Schwert.“

Leider nehme die Neigung zu, solche Rennen nicht nur zu veranstalten, sondern sich damit auch mit Filmchen im Internet zu brüsten. Janski appelliert an alle Autofahrer, solche Rennen immer sofort der Polizei zu melden, um den Rasern das Handwerk legen zu können: „Wer so leichtsinnig und rücksichtslos mit dem Leben anderer umgeht, der hat im Straßenverkehr nichts verloren.“

Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.