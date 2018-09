BOB tauscht Flotte aus: Das zeichnet die neuen Züge aus

Die BOB stellt die Weichen für die Zukunft. Das Unternehmen tauscht bis Juli 2020 seine Flotte aus. Der Technische Geschäftsführer erklärt, was die neuen Züge auszeichnet.

Holzkirchen – Anfang August hat einer der Neuen ein erstes Mal Halt in Holzkirchen gemacht. Für einen Kopplungstest hatte sich die BOB einen Lint 54 aus der Flotte der Bayerischen Regiobahn (BRB) ausgeliehen. Bei der Stippvisite bleibt es aber nicht.Wie das Unternehmen jüngst verkündete, tauscht die BOB ihre altgedienten Integral- und Talent-Züge gegen die vom Typ Lint aus. Bis Juli 2020 soll die Fahrzeugflotte komplett ersetzt werden.

Perfekt ist der Wechsel zwar noch nicht, die Verträge werden erst kommende Woche Donnerstag unterschreiben. „Wir sind aber sehr froh, dass der Flotten-Austausch auf einem guten Weg ist“, sagt der Technische Geschäftsführer und baldige Vorsitzende der Geschäftsführung, Fabian Amini, auf Anfrage. Von den Lint-Zügen ist er in jedem Fall überzeugt. Sie seien „in jeder Hinsicht eine Verbesserung“.

Angefangen bei der Lautstärke.Schon beim Testlauf vorigen Monat war hier ein eklatanter Unterschied zu hören. Als beide Modelle, alt und neu, am Bahnsteig nebeneinanderstanden, übertönt das Dröhnen des Integrals das Surren des Lints. „Vom Motorengeräusch ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht“, sagt Amini. Der Lint ist – im Vorbeifahren wie beim Mitfahren – demnach circa zehn Dezibel leiser als der Integral und für das menschliche Gehör somit etwa halb so laut.

Neben dem Lärm reduzieren sich laut BOB auch Stickoxid- und Feinstaubemission. „Eine enorme Verbesserung“, verspricht Amini. Zu verdanken ist das auch einem neuen Öko-Modus. „Bergab“, erklärt Amini, „braucht es nicht alle drei Motoren.“ Wenn es auf der Strecke durchs Oberland künftig also abwärts geht, drückt der Zugführer auf einen Knopf, eine sogenannte Powerbank schalte sich ab, und der Lint fährt mit der Kraft zweier Motoren weiter.

+ Überzeugt: Fabian Amini, Technischer Geschäftsführer der BOB, hat den Lint unter die Lupe genommen © fp

Auch in Sachen Komfort dürfen sich die Fahrgäste über ein Upgrade freuen. Das Interieur kommt moderner daher. Durch die großen Glasfronten wirkt der Innenraum größer und heller. Die Monitore an der Decke sind so platziert, dass die Passagiere, „egal wo sie sitzen, sie sehen können“, sagt Amini. Für Rollstuhlfahrer und ihre Begleitpersonen sind extra Plätze vorgesehen, das geräumige WC an Bord ist behindertengerecht. Und für angenehme Temperaturen im Zug sorgt eine Klimaanlage, die auch bei höheren Temperaturen ihren Dienst verrichtet. Bei einer Testfahrt am kommenden Montag machen sich ausgewählte Fahrgäste ein Bild vom Lint.

Auf die angestrebte Elektrifizierung des Netzes im Oberland hat der Flotten-Austausch derweil keinen Einfluss, wie Amini versichert. Die Lint-Züge sollen die Zeit überbrücken, bis die Strecken nach Tegernsee, Bayrischzell und Lenggries elektrifiziert sind. Läuft alles nach Plan, ist das 2032 der Fall. Der Vorteil: Die neuen Dieselfahrzeuge können dann in anderen Netzen einsetzen, wo es keine Oberleitung und kein Hybrid geben wird. „Oder sie gehen zurück an den Leasing-Geber“, erklärt Amini.

fp