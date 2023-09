Börsengang steht bevor: Sandoz-Hexal wird selbstständig

Von: Andreas Höger

Mehr unternehmerische Freiheit: Der Pharma-Hersteller Sandoz, hier der Firmensitz in Holzkirchen, verlässt den Novartis-Konzern und geht an die Börse. Novartis-Aktionäre können Sandoz-Aktien erwerben © Thomas Plettenjberg

Der größte Arbeitgeber der Region steht bald auf eigenen Füßen: Der Holzkirchner Pharma-Konzern Sandoz verlässt den Mutterkonzern Novartis – sofern die Novartis-Aktionäre der Abspaltung am 15. September zustimmen. Was bedeutet die neue Selbstständigkeit für den Standort Holzkirchen?

Holzkirchen – Fast genau 1900 Mitarbeiter beschäftigt Sandoz an seinem Firmensitz im Holzkirchner Gewerbegebiet-Ost. Die meisten (1462) sind den Töchtern Sandoz-Deutschland, Hexal und 1-A-Pharma zugeordnet, dazu kommen 437 Kollegen der globalen Organisation. Für sie, wie für alle 20 000 Sandoz-Beschäftigte weltweit, beginnt in wenigen Wochen eine neue Zeitrechnung.

Sandoz wirtschaftet künftig auf eigene Rechnung – ohne einem Mutterkonzern Rechenschaft zu schulden und sich dessen Gesamt-Strategie unterordnen zu müssen. Einer der weltweit größten Hersteller von patentfreien Medikamenten (Generika) und Biosimilars (Nachahmerprodukt eines Bio-Pharmazeutikums) kann bald eigenständige Marktentscheidungen treffen.

Novartis hatte sich schon vor einem Jahr auf das Spin-off festgelegt. Der Basler Pharma-Riese setzt künftig stärker auf die Entwicklung patentgeschützter, neuer Medikamente, die lukrativere Margen versprechen. Sandoz muss also gehen – und hat sich seit der Ankündigung der Abspaltung schwer ins Zeug gelegt. CEO Richard Saynor, seit 2019 im Amt, kann im siebten Quartal in Folge ein Wachstum von durchschnittlich fünf Prozent ins Schaufenster stellen – ein schönes Pfund kurz vor dem Börsengang. 2022 stieg der Umsatz auf 9,25 Milliarden Dollar.

„Was die Abläufe in den Belegschaften betrifft, werden sich bedingt durch den Börsengang keine grundlegenden Änderungen ergeben“, sagt ein Unternehmenssprecher auf Anfrage, „die Mitarbeiter wissen, worauf es jetzt ankommt.“ Um sich auch räumlich von Novartis abzusetzen, plant Sandoz in Basel den Umzug in ein eigenständiges globales Hauptquartier.

Auf den mitarbeiter-stärksten Firmensitz in Holzkirchen, der speziell das Geschäft in Europa steuert, kommen neue Aufgaben zu. „Hier entsteht ein wichtiger Entwicklungsstandort für unsere Biosimilars“, betont der Sprecher, „auf diesem Gebiet ruhen viele Erwartungen.“ 25 Millionen Euro fließen in ein neues Biotech-Labor, das im November eröffnen soll. 45 zusätzliche Arbeitsplätze sind damit verbunden.

Das Biosimilar-Geschäft werde an Bedeutung gewinnen, betont der Sprecher. Während in Holzkirchen an biologischen Arzneimitteln geforscht werden soll, plant Sandoz für rund 375 Millionen Euro den Bau einer Produktionsanlage in Slowenien. Auch in Holzkirchen wird weiter produziert: Hier stellt Sandoz Wirkstoff-Pflaster her – und das in hohen Stückzahlen: Heuer waren es 58 Millionen Pflaster.

Im Fokus steht zunächst der Schritt in die Selbstständigkeit. Am 15. September kommen die Novartis-Aktionäre zusammen, um über die Sandoz-Abspaltung abzustimmen. Wie der Konzern jüngst mitteilte, soll Sandoz dann am 4. Oktober in der Schweiz an die Börse gehen. Das Angebot für Novartis-Aktionäre: Für fünf Novartis-Aktien gibt es eine Sandoz-Aktie. Klappt der Börsengang, kann Sandoz am Markt freier agieren als bisher. „Wir verdienen unser eigenes Geld und können selbst bestimmen, wofür wir es im Sinne unsere Aktionäre und Stakeholder ausgeben“, sagt der Sprecher, „das Stichwort lautet: unternehmerische Freiheit.“

Medikamente der Marken Sandoz, Hexal oder 1-A-Pharma sind relativ günstig in vielen Ländern zu haben. „Wir sind als Weltmarktführer bei Generika und Biosimilars quasi die größte Apotheke der Welt“, sagt der Sprecher. Das Werk im österreichischen Kundl etwa stellt jährlich 200 Millionen Antibiotika-Packungen her.

Kritisch sieht der Sprecher Pläne der Politik, dass Pharma-Hersteller bestimmte Medikamente verpflichtend sechs Monate in Lagern vorhalten müssen. Zwangsbevorratung sei kein sinnvolles Instrument, um die Versorgungssicherheit von Medikamenten zu gewährleisten. Sinnvoller sei, so der Sandoz-Sprecher, Anreize für einen Ausbau der Produktion in Europa zu setzen. „Die Politik wäre gut beraten, sich vor Augen zu führen, dass sich Investitionen für Unternehmen auch rechnen müssen, etwa durch faire Verkaufspreise.“

