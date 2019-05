Bombendrohung in Holzkirchen: Polizei nennt erste Details

Beamten baff: Mann (23) flüchtet nach Unfall - und merkt nicht, dass ihm Polizei dabei zusieht

Vor den Augen der Polizei baute ein junger Otterfinger (23) am Sonntag in der Früh einen Auffahrunfall in Großhartpenning. Anschließend versuchte er zu flüchten. Warum …