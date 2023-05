Bosch-Campus ist auf Partnersuche

Von: Andreas Höger

Untermieter gesucht: Severin Roderer, Standortverantwortlicher von ITK Engineering, in einem der Büros. © tp

Der Technologie-Riese vermietet Flächen seines neuen Entwicklungszentrums im Föchinger Gewerbegebiet.

Föching – Der Bosch-Campus im Gewerbegebiet Holzkirchen Nord bei Föching setzt auf Austausch und Begegnung – durchaus Neuland für den Technologie-Riesen, der bisher an seinen Standorten eher dafür bekannt war, sich abzuschotten und nicht in die Karten schauen zu lassen. In Föching ist das Gegenteil der Fall. Unter dem Dach des 2022 eröffneten Entwicklungszentrums tüfteln die Firmentöchter Bosch Engineering und ITK Engineering gemeinsam an innovativen Lösungen für Fahrzeug- und Medizintechnik – und suchen jetzt sogar „Mitbewohner“: Bosch bietet Teile seiner nagelneuen Büros und Labore zur Miete an. „Erste Interessenten gibt es schon“, sagt Pressesprecher Uli Kreutzer.

Ausgelegt ist der Technologie-Campus bei Föching, der einen „Altbau“ von 2017 ergänzte und in den Bosch rund 100 Millionen Euro investierte, auf rund 1000 Arbeitsplätze. „Derzeit ist der Standort zur Hälfte ausgelastet“, sagt Kreutzer. Was nicht heißt, dass die zwei Bosch-Töchter im Wachstum stagnieren. „Seit Anfang 2022 haben beide Unternehmen neue Mitarbeitende in höherer zweistelliger Zahl eingestellt“, erklärt Kreutzer. Obwohl viele Angestellte flexible Arbeitszeit-Modelle mit Homeoffice nutzen, sei die Auslastung der Büros kaum gesunken. „Die meisten Kollegen sind sehr regelmäßig im Büro, weil ihnen der persönliche Austausch wichtig ist“, stellt Kreutzer fest.

Für das eigene Wachstum hält Bosch Räumlichkeiten in Reserve, will sich jetzt aber auch für Fremdfirmen öffnen. „So war’s immer geplant“, sagt Kreuzer. Vernetzung gehöre zum Campus-Konzept, hatte Standortleiter Jens Hofmann schon bei der Eröffnung betont: „Wir wollen einen Ort der Begegnung schaffen.“ Experten aus dem Bosch-Kosmos sollen Tür an Tür mit externen Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft arbeiten.

Willkommen sind Unternehmen jeder Größe, die als Start-up loslegen oder etwa mit einem Zusatz-Standort für Entwicklung liebäugeln. Erste Gespräche mit Interessenten aus dem Landkreis und dem Raum München gab es bereits, so Kreuzer. Vorwiegend sind Büroflächen verfügbar, zudem wären Elektronik-Labore frei. Der Campus bietet zudem Betriebsrestaurant und Cafeteria.

