Ein Campus für 900 Tüftler: Bosch stärkt Mobilitäts-Kompetenzzentrum in Holzkirchen

Von: Andreas Höger

Ort der Begegnung: Das Foyer des Bosch-Campus im Gewerbegebiet Föching ist für die Öffentlichkeit frei zugänglich. Darüber finden 900 Mitarbeiter moderne Arbeits-Umfelder ohne feste Schreibtische. Austausch und Begegnung sind Programm. Bosch investierte rund 100 Millionen Euro in den Campus. Johannes-Jörg Rüger, Geschäftsführer von Bosch Engineering, stellte gestern bei der Eröffnung das Konzept vor. © STEFAN SCHWEIHOFER

Autos, Züge, Bagger oder Roboter: Antriebe zu automatisieren und zu verbessern – diese Zukunftsmärkte beackert Bosch Engineering am Standort Holzkirchen. Für viel Geld entstand jetzt ein zweites Firmengebäude mit bis zu 900 Arbeitsplätzen. Eine Campus-Atmosphäre soll schlaue Köpfe gleich von der Uni nach Holzkirchen locken.

Föching – „Braucht’s das jetzt? So ein großer Neubau, wo doch Homeoffice zum Standard geworden ist?“ Alexander Prahl von ITK Engineering stellte die Frage am Dienstag (12. Juli) bei der Eröffnung des neuen, mächtigen Campus-Gebäudes von Bosch im Gewerbegebiet-Ost (Föching). Die ITK mit Hauptsitz in Rülzheim (Rheinland-Pfalz) gehört seit 2017 zur Bosch-Familie, ihre Geschäftsfelder sind verwandt mit denen von Bosch-Engineering (BEG). Die „Geschwister“ teilen sich den Campus und setzen beide darauf, dass sich in den Lounges, in Sofa-Landschaften, an Steh- und Schreibtischen, in Besprechungs- und Kreativräumen und in Laboren Ideen und Know-how auf kurzen Wegen befruchten.

Home-office sei okay, beantwortete Prahl seine Frage selbst. „Aber der Austausch hat gefehlt.“ Gerade dies will der Bosch-Campus in Holzkirchen kultivieren. „In zehn Minuten am Kaffee-Autoamt ist ein Problem gelöst, für das man vorher zwei Tage Mails ausgetauscht hat“, sagte Prahl.

Seit März arbeiten 200 der insgesamt angedachten 400 ITK-Mitarbeiter in Föching, der Standort in Martinsried wurde aufgegeben. ITK ist spezialisiert darauf, für Kunden besonders aus der Bahn- und Medizintechnik maßgeschneiderte Software zu entwickeln – etwa für Geräte, die ferngesteuerte Operationen ermöglichen.

Modernes Konzept soll neue Mitarbeiter anlocken

Im April belebte sich auch die BEG-Etage. Von 500 angepeilten Arbeitsplätzen sind 120 belegt – zusätzlich zu 130 im Altbau. „Es gibt hier keine Produktions-Anlagen“, betonte BEG-Geschäftsführer Johannes-Jörg Rüger, der vom Hauptsitz in Abstatt zum mittlerweile zweitgrößten Standort gekommen war, „produziert wird bei uns in den Köpfen der Mitarbeiter.“

Bewusst habe man sich entschieden, betonte Rüger, durch das Campus-Projekt („ein Alleinstellungs-Merkmal für Bosch-Standorte“) den Talentpool des Großraums München-Rosenheim-Salzburg anzuzapfen. Der Markt ist umkämpft, junge IT-Spezialisten und Ingenieure können wählerisch sein. „Wir wollen ein attraktiver Arbeitgeber sein“, betonte Rüger. Fest zugeordnete Schreibtische gibt es nicht, Persönliches wird in Schließfächern verstaut. Wer mit dem Rad kommt (derzeit ein Viertel) oder mittags joggen will, kann im Haus duschen.

Der großzügige Foyer-Bereich mit Café ist sogar für die Öffentlichkeit zugänglich. Veranstaltungen mit bis zu 660 Personen sind dort möglich. „Wir werden bewusst den Kontakt nach draußen suchen, etwa zu anderen Firmen“, kündigte der BEG-Geschäftsführer an, „uns geht es auch um Begegnungen und Netzwerk-Treffen.“

Das großzügige Foyer des Bosch-Campus Holzkirchen im Föchinger Gewerbebiet ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Es soll ein Ort der Begegnung werden. © STEFAN SCHWEIHOFER

Über drei Jahre wurde an dem vierstöckigen Gebäude gebaut, es ergänzt den 2017 fertiggestellten Altbau. Kurz nach Spatenstich kam Corona. „Wir hatten portugiesische Arbeiter, die konnten Ostern nicht mehr heim“, berichtete Projektleiter Heinz-Georg Schmitz. Und plötzlich waren keine Rohre mehr zu bekommen oder Trockenbau-Schrauben. Bis heute schimmert da und dort die Baustelle durch.

Als der Ukraine-Krieg ausbrach, verlegten Ukrainer im Auftrag einer russischen Firma gerade Fliesen. „Sie sagten, sie müssen jetzt heim“, erinnert sich der Projektleiter. Mit Russen und Ukrainern habe man eine „friedliche Lösung“ gefunden. Energetisch wurde darauf geachtet, auf den direkten Bezug fossiler Energieträger zu verzichten. Auf den Dächern wird Photovoltaik installiert.

„Ein besonderer Tag für Holzkirchen“, freute sich Bürgermeister Christoph Schmid. Bosch stehe für „Zukunfts-Technologie, die langfristig wohnortnahe Arbeitsplätze sichert“. Die Gemeinde sei bemüht, den einpendelnden Mitarbeitern neben der verbesserten Ortsbus-Taktung zum Bahnhof auch ein Rufbus-System mit zwei Kleinbussen anzubieten, sie per App oder Anruf bestellt werden können. „Und wir kämpfen weiter für einen Bahnhalt in Föching.“

