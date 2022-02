Corona-Kundgebung auf Marktplatz: Botschaft mit Herzen und Kerzen

Von: Andreas Höger

Solidarität mit den Menschen, die in der Pandemie Verantwortung übernehmen: Ab 17 Uhr versammelten sich gestern etwa 40 Bürger auf dem Marktplatz und entzündeten Kerzen. Die Kundgebung begann um 19 Uhr. © Thomas Plettenberg

Etwa 40 Bürger kamen am Dienstag (22. Februar) zu Beginn der Kundgebung „Für Zusammenhalt und Demokratie“ ab 17 Uhr auf dem Holzkirchner Marktplatz zusammen. Die Veranstaltung, die von 19 Uhr bis 20 Uhr auch Redebeiträge bot, war von einer überparteilichen Initiative gegründet worden, um für die Corona-Politik Flagge zu zeigen.

Holzkirchen – Es war am Dienstagabend so etwas wie eine Abstimmung mit den Füßen: Bringen nur die gut organisierten, aber offiziell nicht angemeldeten „Montags“-Spaziergänge der Corona-Kritiker Bürger auf die Straße? Oder gibt es auch Bürger, die bei der offiziellen Kundgebung der Initiative „Für Zusammenhalt und Demokratie“ auf dem Holzkirchner Marktplatz Flagge zeigen für das Grundprinzip der aktuellen Corona-Politik und das Impfen als Ausweg aus der Pandemie?

Die Veranstaltung der parteiübergreifenden Initiative von Holzkirchner Marktgemeinderäten am Dienstag war zweigeteilt. Vor der eigentlichen Kundgebung um 19 Uhr hatten Teilnehmer die Gelegenheit, unter dem Motto „Herzen und Kerzen“ ab 17 Uhr vorbeizukommen, Kerzen aufzustellen und rote Herz-Luftballons mitzunehmen. In der ersten Stunde waren etwa ständig etwa 40 Personen auf dem Marktplatz. „Es war ja so gedacht, dass es sich anfangs verteilt und jeder kommen und gehen kann, wie es passt“, sagte Simon Ammer (SPD), der mit Anita Gritschneder (Grüne) und Dirk Kreder (FDP) die Veranstaltung organisiert hatte.

Es blies ein kalter Wind, doch es war trocken. Tim Roll versorgte die ersten Teilnehmer mit den Luftballon-Herzen. „Sie sind aus Naturkautschuk und biologisch abbaubar“, betonte Roll. Neben der Fußgänger-Unterführung sammelten sich Kerzen in weißen Windschutz-Tüten.

„Wir bekamen in Vorfeld viel positive Rückmeldung“, erklärte Ammer. „Viele sind froh, dass hier ein überparteiliches Bündnis mal was auf die Beine stellt“, ergänzte Robert Wiechmann, Fraktionssprecher der Grünen im Gemeinderat. Kurzfristig absagen mussten die Redner Annemarie Hagn (krankheitsbedingt) und BRK-Chefarzt Dr. Florian Meier. Für sie sprangen Thomas Tomaschek mit seinem Saxofon und Simon Horst, stellvertretender BRK-Kreisgeschäftsführer, in die Bresche. Gritschneder sprach über Meinungsfreiheit, Ammer über Solidarität (wir berichten noch).

Ursprünglich war gleichzeitig – gegenüber des Marktplatzes – auch eine Schilder-Demonstration von Kritikern der Corona-Politik geplant gewesen; laut Polizei war die Veranstaltung, anders als die montäglichen „Spaziergänge“, offiziell angemeldet worden (wir berichteten). Wie Robert Hirschel, stellvertretender Dienststellenleiter der Polizei Holzkirchen, gestern mitteilte, hatte die Anmelderin aber bereits am Freitag ihre Veranstaltung zurückgezogen. Die Polizei habe gegen 17 Uhr nur eine Frau angetroffen, die vergeblich nach dieser Demo Ausschau gehalten hatte.

