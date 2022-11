Brand in Kinderland-Kita in Holzkirchen: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Von: Sebastian Grauvogl

Alarm in Holzkirchen: In der Kita Kinderland brennt es. Die Löscharbeiten sind langwierig. Verletzt wurde offenbar niemand.

Update vom 1. November, 21 Uhr: Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid war von Beginn an vor Ort und ist es zur Stunde immer noch. Die Löscharbeiten sind weiterhin am Laufen, neigen sich nach Einschätzung des Rathauschefs aber allmählich dem Ende zu. Im Einsatz sind Kräfte der Feuerwehren Holzkirchen, Hartpenning, Föching, Valley und Otterfing.

Wie Schmid berichtet, ist das Feuer unter einen Vordach mittig des Gebäudekomplexes ausgebrochen. Das dort befindliche Dämmmaterial glühe sehr lange nach, so Schmid, das verzögere auch die Löscharbeiten. „Ich bin froh, dass die Feuerwehren so schnell vor Ort waren. Dadurch konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindert werden“, sagt der Bürgermeister. Und: Verletzt worden sei niemand.

Brand in Kinderland-Kita: Leiterin organisiert Betreuung der Kinder

Auch die Kita-Leitung ist verständigt. Diese hat Schmid zufolge die Betreuung der Mädchen und Buben für die nächste Tage bereits organsiert. „Jetzt in den Ferien können wir gegebenenfalls auf Schulen und Turnhallen ausweichen“, sagt der Bürgermeister.

Völlig unklar ist, ob, in welchem Umfang und für wie lange das Kinderland (teilweise) an der Erich-Kästner-Straße geschlossen bleiben muss. Das werden wohl weitere Untersuchung am Mittwoch zeigen. Vermutungen zu Brandursache und Schadenshöhe sind gegenwärtig reine Spekulation. Die weiteren Ermittlungen liegen bei der Polizei.

Erstmeldung vom 1. November, 19 Uhr:

Holzkirchen - Augenzeugen zufolge qualmt es massiv aus dem Gebäude. Weitere Informationen konnte die Polizei bis dato nicht liefern. Mehrfach wurden aber Kräfte nachalarmiert. Die erst im Juni 2016 eröffnete Einrichtung verfügt über eine Krippen-, vier Kindergarten- und zwei Hortgruppen. Wegen des Allerheiligen-Feiertags ist die Kita glücklicherweise geschlossen.

Weitere Infos liegen derzeit noch nicht vor.

