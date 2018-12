Brandschäden in Asylbewerberunterkunft: Wollte jemand ein Feuer legen? Kripo ermittelt

Brandschäden in der Küche einer Holzkirchner Asylbewerberunterkunft deuten darauf hin, dass jemand ein Feuer legen wollte. Die Kripo ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Holzkirchen - Leichte Brandschäden in der Küche der Asylbewerberunterkunft an der Erich-Kästner-Straße in Holzkirchen haben die Ermittler der Kripo auf den Plan gerufen. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd mitteilt, lassen Spuren am Herd vermuten, dass ein bislang Unbekannter bewusst versucht hat, ein Feuer zu legen. „Die genauen Umstände gilt es nun zu klären“, so der Polizeisprecher.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim hat die Ermittlungen aufgenommen, die Experten gehen aktuell von versuchter Brandstiftung aus. „Andere schlüssige Erklärungen für die gefundenen Spuren gibt es nicht“, sagt der Sprecher, ohne auf Details eingehen zu können: „Aus ermittlungstaktischen Gründen“, erklärt er. „Dabei handelt es sich um Täterwissen.“

Nach aktuellem Stand gehen die Ermittler davon aus, dass der Täter am vergangenen Mittwoch gegen 15 Uhr den Herd in der Küche der Unterkunft angestellt hat, um einen Brand zu entfachen. Es blieb beim Versuch. Der Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

In der Unterkunft sind derzeit nach amtlichen Angaben 35 Männer unterschiedlicher Herkunft untergebracht. Die Befragung der Bewohner läuft. Für einen fremdenfeindlichen Hintergrund ergaben sich laut Polizei keine Hinweise.

fp

