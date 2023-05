BRB: Kundenbetreuer spricht über Übergriffe von Fahrgästen - „Habe ein sehr dickes Fell“

Von: Jonas Napiletzki

Gut ausgebildet: Kundenbetreuer Wolfgang Schliersmair ist in Kommunikation und Deeskalation geschult. Übergriffe auf das Personal der BRB nimmt Kundenservice-Leiterin Iris Gassi sehr ernst. © Thomas Plettenberg

Übergriffige Fahrgästen gibt es auch in den Zügen der Bayerischen Regiobahn. Nun spricht Kundenbetreuer Wolfgang Schliersmair über seine Erlebnisse.

Holzkirchen – Unangenehme Fahrgäste im Zug stören nicht nur Mitreisende: Auch das Personal der Bayerischen Regiobahn (BRB) muss mit aggressiven Passagieren ohne Ticket und betrunkenen Rowdys umgehen. Kundenbetreuer Wolfgang Schliersmair (40) ist vor vier Jahren aus der Gastronomie zur BRB gewechselt – und hat seither bereits mehrere Übergriffe erlebt. Über den Umgang damit, positive Gegenbeispiele und Zivilcourage spricht der Teamleiter aus Schliersee im Interview.

Herr Schliersmair, erinnern Sie sich an ein konkretes, bedrohliches Erlebnis?

Wolfgang Schliersmair: Sehr gut sogar. Auf der Strecke von München nach Holzkirchen war eine Männergruppe an Bord, von der ein Teil an den Siemenswerken ausgestiegen ist, um sich zu erleichtern. Einer hat die Türen aufgehalten. Ich habe ihn darauf hingewiesen, die Türen freizugeben. Dann hat er sich umgedreht, sich mit der Nase vor meinem Gesicht aufgebaut und mich ganz massiv angebrüllt. Ich war in Schockstarre und dachte: „Wenn der jetzt zulangt, hast Du keine Chance.“ Währenddessen haben sich die Türen geschlossen. Dann war er richtig sauer.

... und Sie waren gemeinsam in der Bahn.

Schliersmair: Ich habe gefühlt um mein Leben diskutiert und auf ihn eingeredet. Das Deeskalieren hat funktioniert. Bis zum Hauptbahnhof waren wir aus seiner Perspektive quasi Freunde (lacht).

Kundenbetreuer: „Man muss ein Menschenfreund sein“

Haben Sie mit so etwas gerechnet, als Sie sich für den Berufswechsel entschieden haben?

Schliersmair: Ich habe vorher überhaupt nie darüber nachgedacht. Mein Lokal habe ich veräußert, weil ich mein Leben nach der Geburt meiner Tochter etwas planbarer gestalten wollte. Die ersten verbalen Ausfälle von Fahrgästen haben mich doch sehr überrascht. Es ist auch nicht so, dass so etwas nur von bestimmten Gruppen ausgeht. Das kommt von Menschen aus allen Altersklassen und allen gesellschaftlichen Schichten. Aber das macht den Beruf auch spannend: Als Kundenbetreuer geht’s nicht nur ums Kontrollieren von Fahrkarten. Ich muss mich täglich auf Hunderte Charaktere einstellen. Man muss ein Menschenfreund sein.

Aber nicht alle sind so freundlich gestimmt.

Schliersmair: Leider. Aus der Ferne habe ich eine ältere Kollegin beobachtet, die am helllichten Tag von einem Fahrgast in die Brust getreten wurde. Er hatte keinen Fahrschein dabei. Einem anderen Kollegen wurde sein Gerät zur Ticketkontrolle entrissen. In beiden Fällen haben Fahrgäste eingegriffen und geholfen. Das motiviert mich, wenn Menschen nicht wegschauen. Und auch als Mitarbeiter entwickelt man ein gewisses Bauchgefühl. Auch peripheres Sehen gewöhnen sich die meisten meiner Kollegen an – ich nehme sehr viel um mich herum wahr.

Es gibt also Situationen, die Sie schon vorher als gefährlich erkennen?

Schliersmair: Es gibt verbale Übergriffe, die absehbar sind. In der Pandemie waren es die Maskenverweigerer, die oft mit vermeintlichen Rechtsgrundlagen argumentiert haben. Mit solchen Leuten war es schwer zu reden, und wir wurden oft beleidigt. Beim Neun-Euro-Ticket war es schwierig zu vermitteln, dass man damit nicht den Hund, das Fahrrad und die halbe Verwandtschaft mitnehmen darf (lacht). Und bei der schieren Masse an Fahrgästen kommt man irgendwann auch kaum mehr durch.

Im Notfall wird der Triebfahrzeugführer verständigt

Wie gehen Sie persönlich mit Übergriffen um?

Schliersmair: Jedes Fahrzeug hat eine Notsprechstelle, mit der ich den Triebfahrzeugführenden informieren kann. Wir rufen aber nicht ständig die Polizei; stellen Sie sich mal die Verspätungen vor. Wichtiger ist es, den eigenen Standpunkt klar zu vermitteln. Ein großer Teil der Kollegen – und auch ich – haben ein sehr dickes Fell entwickelt. Man muss gelassen bleiben und darf nie sein Gegenüber spiegeln. So können wir Fahrt aus der Diskussion nehmen. Und: Das Gebot der Stunde ist, nichts persönlich zu nehmen. Ich mache mir immer wieder klar: „Der meint nicht mich, sondern spricht mit meiner Uniform.“ Auch Fahrgäste springen manchmal zur Seite. Der Großteil ist sehr nett und zuvorkommend. Es ist nicht so, dass wir täglich ins Kampfgebiet ziehen (lacht).

Wird im Notfall informiert: Der Triebfahrzeugführende ist mit einer Sprechanlage erreichbar. © Thomas Plettenberg

Haben Sie dafür ein Beispiel parat?

Schliersmair: Es gibt viele Stammfahrer, die beim Pendeln auch mal ratschen und vom Urlaub erzählen. Die bringen auch mal einen Kaffee mit – und mit der Hälfte bin ich per Du. Ich bin ein gemütlicher Oberlandler; manchmal hilft das.

Sie sind sicher auch mit Kollegen im Kontakt. Sprechen Sie mit Ihnen über Übergriffe?

Schliersmair: Als Teamleiter bin ich der erste Ansprechpartner für die Kolleginnen und Kollegen draußen. Im Nachgang redet man schon darüber. Das Melden ist auch wichtig, um mehrfach auffällige Fahrgäste zu identifizieren.

Kundenbetreuer mit Beleidigungen konfrontiert

Nehmen Sie schlimmere Erfahrungen mit nach Hause – oder können Sie das klar trennen?

Schliersmair: Gerade bei jüngeren Kollegen können Übergriffe schon nacharbeiten. Ich selbst habe nach meiner Gastro-Erfahrung das meiste schon gehört. Einen Fahrgast habe ich mal gebeten, mich doch wenigstens kreativ zu beleidigen. Der musste selbst lachen.

Die Motivation für Ihren Beruf ist Ihnen also nicht ausgegangen?

Schliersmair: Gar nicht. Ich begegne jedem positiv und aufgeschlossen, sonst könnte ich keinen Beruf mit Menschen ausüben. Einmal hatte ich sogar eine Blaskapelle im Zug dabei. Die haben alle sehr nett bespaßt.

Ursachen und Folgen der Übergriffe Pro Jahr verzeichnet die BRB in ihren fünf Netzen zwischen 50 und 100 Übergriffe auf ihre Mitarbeiter. Rund jeder zehnte davon trifft Kollegen im Oberland-Netz. „Etwa 25 Prozent aller Übergriffe sind tätlich“, sagt Kundenservice-Leiterin Iris Gassi. Das Spektrum reiche von Schubsen und Gerangel auch – sehr selten – bis hin zu sexuellen Übergriffen. Die meisten der Vorfälle seien verbal. „Im vergangenen Jahr ging es dabei meistens um die Maskenpflicht“, sagt Gassi. Sonst seien oft ungültige oder fehlende Fahrscheine Auslöser für Übergriffe. Insgesamt arbeiten für die BRB 180 Kundenbetreuer in den Zügen, die pro Jahr 13,7 Millionen Kilometer zurücklegen. Neben dem Netz im Oberland mit 2,1 Millionen Kilometern gehören dazu auch das Netz Ammersee-Altmühlthal, Strecken im Ostallgäu-Lechfeld, das Netz Berchtesgaden-Ruhpolding und das größte Netz Chiemgau-Inntal, das bis Salzburg reicht. Verglichen mit anderen Bundesländern und der Größe der BRB sei die Zahl der Übergriffe auf ihre Mitarbeiter „sehr niedrig“, sagt Gassi. Auch der Trend sei eher rückläufig – obgleich mit der Rückkehr von Festen nach der Pandemie einer der Auslöser wieder da ist: „Alkohol ist oft der Grund für aggressives Verhalten.“ Trotzdem betont die Kundenservice-Leiterin: „Jeder Übergriff ist einer zu viel.“ Kommt es dennoch zu einem Vorfall, sollen sich Mitarbeiter nicht selbst in Gefahr bringen, sich nach Möglichkeit zurückziehen und den Übergriff melden. „Wir bieten Hilfe an und überlegen gemeinsam Maßnahmen.“ Bereits in der Ausbildung würden Mitarbeiter in Kommunikation und Deeskalation geschult. Auch später bringen die Mitarbeiter Situationen in Workshops mit und spielen sie in Gruppen nach – eine „kollegiale Fallberatung“. Für Fahrgäste reichen die Konsequenzen vom Fahrtausschluss über ein generelles Hausverbot bis zum Hinzuziehen der Polizei. Kamera-Aufzeichnungen werden 72 Stunden gespeichert, um eine Auswertung durch die Polizei oder die Staatsanwaltschaft zu ermöglichen. nap

