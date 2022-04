DB informiert zu spät über Baustellen-Verlängerung: BRB-Chef platzt der Kragen

Auf Busse muss die BRB auch noch am Dienstag (26. April) ihre Fahrgäste verteilen, die von Holzkirchen aus in Richtung Schaftlach wollen. Die BRB wirft der DB vor, über eine Baustellen-Verzögerung verspätet informiert zu haben. © Thomas Plettenberg (Archiv)

Der Ärger der Fahrgäste ist mindestens so groß wie der Ärger des BRB-Chefs: Weil für eine Gleis-Baustelle der DB zwischen Holzkirchen und Lenggries falsches Material bestellt wurde, musste die Bayerische Regiobahn (BRB) am Montag länger auf Busse ausweichen als geplant. Züge fahren frühestens wieder ab Mittwoch (27. April).

Holzkirchen – BRB-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann platzte am Montag (25. April) der Kragen. Er ist es leid, die Versäumnisse des Netzbetreibers DB Netz ausbügeln zu müssen, den Groll der Fahrgäste abzubekommen und auch noch Strafgelder für Verspätungen und Zugausfälle zahlen zu müssen. „Wieder einmal trifft es die BRB mit voller Wucht“, stellte Schuchmann in einer am Montagnachmittag veröffentlichten Pressemitteilung fest.

Das Fass zum Überlaufen brachte die verspätete Information, dass die DB für die seit zwei Wochen laufende Baustelle zwischen Holzkirchen und Lenggries die falschen Schwellen bestellt hatte. „Die Info bekamen wir am Samstagnachmittag, also einen Tag vor dem geplanten Ende der Bauarbeiten“, schimpft Schuchmann, „wie sollen wir da unsere Fahrgäste ordentlich informieren?“ Noch am Donnerstag habe es seitens der DB geheißen, dass die Baustelle bis Sonntagabend beendet sei. „Und jetzt müssen wir versuchen, das Chaos irgendwie in den Griff zu bekommen.“ Mittlerweile ist klar: Die Bauarbeiten ziehen sich bis zum heutigen Dienstagabend (26. April) . Erst am Mittwoch kann die BRB wohl wieder im Regelbetrieb fahren.

Pendler warteten vergeblich auf Zug oder Bus

Zum Schulstart nach den Osterferien gelang es laut Schuchmann kurzfristig „nur unter größtmöglichem Einsatz der BRB-Mitarbeiter“ Busse für Schüler zu organisieren. Dafür standen am Montag in der Früh Pendler am Bahnsteig, die vergeblich auf Zug oder Bus warteten.

Die Schuld daran trage die DB, betont Schuchmann. Zum wiederholten Mal erlebe man, dass sich ein vom Netzbetreiber verursachtes Chaos auf die BRB auswirke. Der BRB-Chef will nicht mehr hinnehmen, dass der Ruf der BRB deswegen Schaden nimmt und man sogar Strafen zahlen müsse. „Wir werden die DB hier finanziell in die Verantwortung nehmen“, kündigt Schuchmann an.

Am Freitag (22. April) war zudem das Stellwerk in Schliersee ausgefallen, weil bei Arbeiten Kabel durchtrennt worden waren. Zwischen Miesbach und Bayrischzell ging zwei volle Betriebstage nichts mehr. „Für uns bedeutet das, schnell Busse zu organisieren“, sagt Schuchmann, betont aber, dass die Busunternehmer nicht immer Busse und Fahrer zur Verfügung haben. Deswegen sei der Schienenersatzverkehr nur mühsam in Gänge gekommen, bedauert der BRB-Chef. Zudem sei lange unklar gewesen, wann das Stellwerk wieder funktioniert.

