BRB macht deutlichen Qualitätssprung, doch es gibt Unsicherheiten

Ranking der Bayerischen Eisenbahngesellschaft

Die Bayerische Regiobahn hat im Oberland in Sachen Service deutlich besser abgeschnitten als im Vorjahr. Woran das liegt, darüber kann man streiten.

Landkreis – Waren es die neuen Züge oder die Pandemie-bedingt geringeren Fahrgastzahlen. Jedenfalls die Bayerische Regionbahn mit ihrem Netz Oberland (ehedem Bayerische Oberlandbahn) im Qualitätsranking der Bayerischen Eisenbahngesellschaft mächtig Boden gut gemacht. Mit 43,15 Punkten machte die BRB im Jahr 2020 einen gewaltigen Satz nach oben. Für das Vorjahr, als noch die alten Talent- und Integral-Triebwagen unterwegs waren, stand noch ein Wert von 16,88 zu Buche. Das bedeutet den 17. Platz im Kreise der 31 Regionalbahnbetreiber in Bayern. Der erreichte Wert entspricht in etwa dem Durchschnitt. Das ebenfalls von der BRB betriebene Netz Chiemgau, in dem der Meridian auch Holzkirchen ansteuert, kam etwas besser weg und landete mit 49,3 Punkten auf Rang 13. Im Vorjahr stand hier ein Wert von 22,14 und Rang 16.



Pünktlichkeit ist bei diesem Ranking kein Kriterium

Das Ranking der BEG basiert auf Analysen von externen Testern sowie Fahrgastbefragungen. Untersucht werden Sauberkeit, Komfort und Kundenorientierung. Die Pünktlichkeitswerte fließen nicht in das Ranking zur Servicequalität ein. Wie die BEG mitteilt, gibt es hierzu gibt eine eigene Auswertung, die später veröffentlicht wird.



Nach Flottenwechsel im Sommer fällt Bewertung schwer

Die Aussagekraft des Rankings für das Netz Oberland wird zudem erschwert, weil die BRB hier im vergangenen Jahr bekanntlich die komplette Fahrzeugflotte ausgewechselt hat – und zwar mitten im Jahr. Und nicht nur dieser Betreiber hat 2020 deutlich bessere Ergebnisse eingefahren, sondern fast alle. Auch das womöglich geschuldet der Pandemie.

