Software-Update an Lint-Zügen

Die Bayerische Regiobahn (BRB) führt gemeinsam mit dem Zughersteller Alstom ein Softwareupdate an den Lint-Zügen durch. Es soll die Türfreigabe beschleunigen.

Landkreis ‒ Die BRB arbeitet nach eigenen Angaben weiterhin mit Nachdruck an der Verbesserung der neuen Lint-Flotte und tut dies in enger Zusammenarbeit mit dem Zughersteller Alstom. So wird Alstom ein Softwareupdate auf alle Fahrzeuge aufspielen, das dafür sorgt, dass die Türfreigabe bei Kupplungsvorgängen schneller funktioniert und Verspätungen vermieden werden können.

Dies ist jedoch nicht im laufenden Betrieb, sondern nur in der Nachtabstellung der Fahrzeuge möglich, da für den laufenden Betrieb alle Fahrzeuge den gleichen Softwarestand haben müssen. Geplant ist die Einspielung in der Nacht von Freitag auf Samstag (23. auf 24. Oktober) bei jeweils drei bis vier Fahrzeugen in den Bahnhöfen Lenggries, Tegernsee und Bayrischzell.

Während der Arbeiten müssen die Motoren der Züge gestartet und die Türen mehrfach geöffnet und geschlossen werden. Die dadurch entstehende Lärmbelästigung der Anwohner in Bahnhofsnähe bittet die BRB zu entschuldigen.

