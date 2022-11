Prominenter Pate: BRK stellt neuen Rettungswagen in Dienst, der erst selbst gerettet werden musste

Von: Andreas Höger

Teilen

Stolzer Pate: BRK-Landesgeschäftsführer Leonhard Stärk freute sich über die Geste der Holzkirchner Bereitschaft, den neuen Rettungswagen nach ihm zu benennen. © THOMAS PLETTENBERG

Der Hoffnungsträger landete schnell auf der Intensivstation: Beim Ankauf ihres neuen Rettungswagens war das BRK Holzkirchen einem Betrüger aufgesessen. Viel Hilfe, gute Nerven und mehr Geld als gedacht waren nötig, um das Fahrzeug jetzt in Dienst stellen zu können.

Holzkirchen – Dem Bürgermeister war plötzlich schummrig geworden. Nach der Blutspende hatte Christoph Schmid zu wenig getrunken und gegessen, am Rande einer Feuerwehrübung an der Mittelschule vor wenigen Tagen sackte ihm der Kreislauf weg. Wie gut, dass der neue Rettungswagen (RTW) der BRK-Bereitschaft Holzkirchen schon im Einsatz war. „Ich war einer der ersten Fahrgäste“, erzählte er am Mittwoch (9. November) bei der feierlichen Segnung des RTW in der BRK-Wache.

Schmid war schnell wieder bei Kräften. Eine ganz andere Diagnose musste das BRK gewärtigen, als sich Fachleute den im April gebraucht gekauften RTW genauer besahen. Der angeblich leichte Frontalschaden entpuppte sich als Totalschaden. 63 000 Euro hatte die Bereitschaft an eine Firma bezahlt. „Das war arglistige Täuschung“, ärgert sich Bereitschafts-Leiterin Elisabeth Proisl, „wir wurden übers Ohr gehauen.“ Der Verkäufer war nicht mehr zu belangen und guter Rat teuer, da der 14 Jahre alte und ausgemergelte Vorgänger-RTW bereits verkauft war.

„Wir haben dann viele Monate sehr gekämpft“, berichtete Florian Schippan, Leiter der Schnelleinsatzgruppe (SEG) Transport. Viele hundert Kilometer habe er auf der Autobahn zwischen Holzkirchen und der hessischen Firma „Seewald & Seewald“-Fahrzeugtechnik abgespult und unzählige Telefonate geführt, um den Allrad-Wagen doch noch fit zu bekommen.

Ohne das Entgegenkommen einiger Firmen, darunter das Autohaus Schmid (Holzkirchen) und das Autohaus Kober (Hausham), wäre das Projekt gescheitert, bekannte Proisl. „Ihr seid zäh und eine wirklich starke Truppe, auf die wir im Kreisverband sehr stolz sind“, lobte BRK-Kreisvorsitzender Josef Bierschneider aber auch die Hartnäckigkeit der Holzkirchner.

Letztlich musste die Bereitschaft insgesamt 95 000 Euro in das Fahrzeug stecken. „Ein fabrikneuer RTW hätte 175 000 Euro gekostet und lange Lieferzeit gehabt“, sagt Proisl. Die Marktgemeinde, das signalisierte Schmid, werde sich mit einem großzügigen Zuschuss beteiligen, der laut Proisl gerne 25 000 Euro erreichen darf. Der Förderverein Notfallmedizin Holzkirchen und Umgebung, vertreten durch die Vorsitzende Elisabeth Dasch, steuerte 5000 Euro für ein Beatmungsgerät bei.

„Das Fahrzeug ist modernst ausgestattet“, betont Proisl, „damit könnte sofort auch der hauptamtliche Rettungsdienst losfahren.“ Die Qualität aber hat ihren Preis – und die Bereitschaft musste all ihre finanziellen Reserven einsetzen. „Uns würde sehr freuen, wenn uns die Bürger mit Spenden helfen“, sagt Proisl.

Besetzt wird der Rettungswagen von einem etwa 30-köpfigen Ehrenamtlichen-Team der Bereitschaft. Sie werden alarmiert, wenn der hauptamtliche Rettungswagen, der ebenfalls in der BRK-Wache stationiert ist, bereits im Einsatz ist. Und diese Einsätze häufen sich. „Früher hatten wir 50 Einsätze im Jahr“, sagt Proisl, „das hat sich mittlerweile verdoppelt.“

Weil Verletzte und Kranke in der durch Corona zusätzlich angespannten Situation nicht mehr von jedem Krankenhaus aufgenommen werden, sind die RTW oft stundenlang unterwegs. „Sie müssen weiter fahren und fehlen dann.“ Diese Lücke in der Region Holzkirchen schließt der RTW der Bereitschaft. „Wir sind dazu nicht verpflichtet“, betont Proisl, „wir machen das aus Liebe zu Menschen.“

Der alte RTW übrigens ist weiter im Einsatz. „Für wenig Geld“ (Proisl) griff eine ukrainische Hilfsorganisation zu. Fotos zeigen, dass das Fahrzeug neu zusammengeschustert und in Tarnfarbe lackiert wurde. Irgendwo in der Ukraine, hofft die Bereitschaftsleiterin, rettet es wieder Leben. „Wo genau, wissen wir aber nicht.“

Spenden für den neuen RTW der Holzkirchner Bereitschaft bitte an den BRK-Kreisverband, Konto DE 78 7115 2570 0000 0241 90, Verwendungszweck „Leo 71/70“.

Auch interessant: Die Fans der Holzkirchner Fußballer bekommen eine neue Tribüne, die beste Sicht verspricht.