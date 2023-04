Neue Kooperation: BRK lockt Blutspender mit Unterhaching-Freikarten

Von: Andreas Höger

Teilen

Interview im Stadion: In der Pause des Heimspiels am 15. April stellten Markus Probst (2.v.r.), sein Bruder Thomas (l.) und SpVgg-Vizepräsident Peter Wagstyl die neue Kooperation vor. Mit dabei waren Stadionsprecher Quirin Friedl und Maskottchen Fonsi. © BRK

Wer in Holzkirchen Blut spendet, darf kostenlos ins Stadion: Die BRK-Bereitschaft bekommt für den nächsten Termin am 28. April ein großes Kontingent Freikarten für die nächsten Heimspiele der SpVgg Unterhaching. Der Spender darf auch Tickets für die ganze Familie oder ein Jugendteam mitnehmen.

Holzkirchen – Für die SpVgg Unterhaching stehen entscheidende Wochen an. Der Spitzenreiter der Fußball-Regionalliga will den Aufstieg in die 3. Liga perfekt machen; gleichzeitig sind es für Trainer Sandro Wagner die letzten Spiele, ehe er den Verein verlässt. In der Halbzeit-Pause des jüngsten Heimspiels (4:1-Sieg gegen Eichstätt) präsentierte die SpVgg noch keinen neuen Trainer, aber einen neuen Partner: Das BRK Holzkirchen bekommt ein unbegrenztes Freikarten-Kontingent für die letzten zwei Heimspiele der Saison, um damit Blutspender zu belohnen.

Zur Vorstellung der neuen Partnerschaft gab Holzkirchens Ehrenbereitschaftsleiter Markus Probst ein Interview mitten im Stadion. „Die Freikarten sind eine Riesensache und sicher ein zusätzlicher Anreiz, Blut zu spenden“, freut sich Probst. Gültig sind die Karten für die Heimspiele am 13. Mai gegen Viktoria Aschaffenburg und am 20. Mai gegen Rain am Lech.

Ausgegeben werden die Gratistickets an Blutspender, die am Freitag, 28. April, von 15 bis 20 Uhr zum „Abzapfen“ in die Grundschule Baumgartenstraße kommen. „Jeder Spender bekommt Freikarten für die ganze Familie“, verspricht Probst. Spendet ein Trainer oder Vereinsverantwortlicher, kann er sogar Tickets für eine ganze Mannschaft mitnehmen. „Die SpVgg und wir als BRK wollen damit die Jugendarbeit der Sportvereine honorieren“, sagt Probst. Geplant sei, die Freikarten-Aktion in der nächsten Saison fortzusetzen.

Sollte ein Blutspender keinen Bezug zu Fußball haben, stehen laut Probst auch kulinarische Dankeschön-Pakate bereit. Minutengenaue Termine für die Spende können Interessierte reservieren über www.blutspendedienst.com/blutspendetermine.

Eine Auswahl aller wichtigen Geschichten aus Ihrer Region erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.