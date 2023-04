Autobahn-Anschlussstelle: Einfahrt nach München bleibt weiter gesperrt

Asphaltierung verzögert sich

Länger als geplant dauert an der Autobahn-Anschlussstelle Holzkirchen die Asphaltierung des ersten neuen Brückenteils. Wer von der B 318 in Richtung München will, muss wohl noch bis Karfreitag Umwege in Kauf nehmen.

Holzkirchen – Vermutlich war es die nasskalte Witterung, die den Fortgang des Brückenneubaus an der Autobahnanschlussstelle Holzkirchen während der vergangenen zwei Wochen verzögerte. Die Asphaltierung der südlichen Brücke sowie der Zufahrtsrampen sollte Ende März abgeschlossen sein, zieht sich jetzt laut Beschilderung aber bis Ende der Karwoche. Damit bleibt die Anschlussstelle von der B 318 in Fahrtrichtung München noch einige Tage gesperrt.

Die frisch asphaltierte Südbrücke wird voraussichtlich erst ab Ostern den Verkehr komplett übernehmen - solange, bis ihr angrenzender nördlicher Zwilling auch unter Verkehr gehen kann und sich die beiden Brückenteile die Aufgabe teilen. Die nächste Bauetappe betrifft die Behelfsbrücke, die 2021 mit großen Aufwand errichtet wurde: Sie hat bald ausgedient und wird abgebaut –was abermals mit Sperrungen verbunden sein dürfte. Es werden wohl nächtliche Teilsperrungen der Autobahn erforderlich sein.

Ende des Jahres soll die Großbaustelle an der Anschlussstelle Holzkirchen fertig sein. Die südliche Brücke wird den Verkehr in Fahrtrichtung München und die nördliche Brücke den Verkehr in Richtung Holzkirchen aufnehmen. Die Brücken werden als Dreifeldbrücken mit einer Länge von jeweils 120 Metern errichtet. Jede Brücke nimmt künftig zwei Fahrspuren auf, die Gesamtbreite beider Brücken zusammen beträgt rund 23 Meter.

Wer von Holzkirchen nach München will, muss bis zu den Osterfeiertagen weiterhin die Staatsstraße über Sauerlach nutzen, um bei Hofolding auf die A 8 aufzufahren. Schneller könnte es gehen, die Autobahn Richtung Süden zu nehmen und am „Drehkreuz“ Weyarn die Richtung zu wechseln.

Für nähere Informationen zum Zeitplan war die Autobahn GmbH Südbayern am Montag nicht zu erreichen.

