Zehn Tage Sperrung im September: Brücken-Baustelle nähert sich ihrem Ende

Von: Andreas Höger

Immer noch Baustelle: Erst im Oktober soll auch die zweite der beiden Parallelbrücken an der Anschlussstelle Holzkirchen für den Verkehr freigegeben werden. © StS

Wieder eine Ampel: Der Brückenbau an der Autobahn-Anschlussstelle Holzkirchen bleibt ein Geduldsspiel. Immerhin, jetzt ist Land in Sicht. Anfang September verschwindet die Ampel. Und im Oktober wird auch das zweite Brückenbauwerk fertig. Davor steht noch einmal eine längere Sperrung an.

Holzkirchen – Zwei Jahre ist es her, als sich die Anschlussstelle Holzkirchen der A 8 in eine Baustelle verwandelte. Das alte, marode Brückenbauwerk, das die Autobahn über 40 Jahre lang mit der B 318 verband, hatten Experten als nicht mehr sanierungsfähig eingestuft. Die Autobahn GmbH (Niederlassung Südbayern) entschied sich für einen Neubau, der den Erfordernissen eines steigenden Verkehrsaufkommens Rechnung trägt und deutlich größer ausfällt.

Im Spätsommer 2021 begann der Abriss. Jetzt biegt das Großprojekt, für das der Bund rund 21 Millionen Euro ausgibt, auf die Zielgerade ein. Wie die Pressestelle der Autobahn GmbH auf Anfrage mitteilt, kann der Verkehr ab Oktober auch auf der zweiten der beiden Parallel-Brücken rollen. Bereits in zwölf Tagen – und damit noch vor Ende der Sommerferien – wird es deutlich flüssiger laufen an der Anschlussstelle.

Denn laut Autobahn GmbH kann am Montag, 4. September, die Parallelspur in Fahrtrichtung Nord freigegeben werden. Der Verkehr in Richtung München läuft dann bereits in der endgültigen Führung. „Und es entfällt die Ampelregelung an der Rampe zur Tank- und Rastanlage“, heißt es in der Mitteilung. Wer aus Richtung Salzburg ausfährt oder von der Tank- und Rastanlage kommt, kann dann die neue Rampe nutzen, die über die bereits fertige erste Brücke in Richtung B 318 Holzkirchen anbindet.

Die zweite Parallel-Brücke ist noch nicht ganz fertig. Laut Zeitplan betoniert die Baufirma am kommenden Mittwoch die Randeinfassungen („„Außenkappen“); anschließend werden die Oberflächen abgedichtet. Die Asphaltierungsarbeiten beginnen am Montag, 18. September, und sollen am Donnerstag, 28. September, beendet sein. „In diesem Zeitraum werden auch die B 318 und die Ausfahrtsrampe von München nach Holzkirchen an das neue Brückenbauwerk angepasst“, teilt die Autobahn GmbH mit.

Ein letztes Mal sind während dieser zehn Tage Sperrungen nötig. Betroffen ist der Verkehr, der in Holzkirchen von der Autobahn abfahren will. Sowohl aus Richtung München als auch aus Richtung Süden kann die Anschlussstelle zehn Tage lang nicht angefahren werden. Auf Umleitungen werde rechtzeitig hingewiesen, die Strecken seien dann entsprechend ausgeschildert, heißt es von der Autobahn GmbH.

Die beiden Brückenteile –eine für jede Fahrspur – erlauben künftig flexible Sanierungs-Intervalle. da eines der Bauwerke immer offenbleiben kann. Ausgelegt sind die Brücken für je zwei Fahrspuren, was eine bessere Anbindung an die bereits vierspurige B 318 erlaubt. Zunächst wird aber nur je eine Spur genutzt. Die vierspurige Öffnung der Anschlussstelle wird erst umgesetzt, wenn der achtstreifige A 8- Ausbau realisiert ist.

