Brückenbaustelle A 8/Holzkirchen: Fahrspuren verengt

Vorige Woche wurde das Traggerüst über der Fahrbahn in Fahrtrichtung München seitlich nach Norden verschoben, nun folgt der zweite Teil. © Stefan Schweihofer

Auf der Baustelle für den Neubau der Autobahnbrücke an der Anschlussstelle Holzkirchen wird es diese Woche wieder eng: Von Dienstag bis Donnerstag folgt der zweite Teil beim Umbau des Traggerüsts für den Brückenneubau.

Holzkirchen – Auf der Baustelle für den Neubau der Autobahnbrücke an der Anschlussstelle Holzkirchen wird es diese Woche wieder eng: Von Dienstag bis Donnerstag folgt der zweite Teil beim Umbau des Traggerüsts für den Brückenneubau. Das zweite der beiden Traggerüste wird abgesenkt und seitlich verschoben, damit die zweite Brückenhälfte errichtet werden kann. Während der Arbeiten wird der Verkehr auf der jeweils anderen Fahrbahnhälfte geführt, teilt die Niederlassung Südbayern der Autobahn GmbH des Bundes mit.

In der vergangenen Woche wurde der komplette Verkehr auf die Fahrbahn in Fahrtrichtung Salzburg übergeleitet, um das Traggerüst unter der weitgehend fertiggestellten südlichen Brückenhälfte abzusenken und über der Fahrbahn in Fahrtrichtung München seitlich nach Norden zu verschieben. Diese Woche folgt der zweite Streich mit Aushub und Verschub der anderen Hälfte des Traggerüsts über der Fahrbahn in Fahrtrichtung Salzburg.

Am Dienstag, 18. Oktober, beginnt ab 9 Uhr der Aufbau der Baustellenverkehrsführung. Gegen 15 Uhr wird der komplette Verkehr auf die Fahrbahn in Fahrtrichtung München übergeleitet. In beiden Richtungen stehen dann abermals jeweils nur zwei statt drei Fahrspuren zur Verfügung. Das Versetzen des Traggerüsts soll voraussichtlich bis Donnerstag im Laufe des Nachmittags abgeschlossen sein. Zum kommenden Wochenende sollen damit wieder drei Spuren in beiden Fahrtrichtungen auf der A 8 zur Verfügung stehen.

Insgesamt liegt der Brückenneubau im Zeitplan. Ende des Jahres soll der Verkehr schon über die erste Hälfte des Neubaus rollen.

ag