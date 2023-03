Brückenneubau A8/Holzkirchen: Erst Sperrung, dann Teilfreigabe

Baustelle für den Neubau der Autobahnbrücke an der Anschlussstelle Holzkirchen der A8 (Archiv) © Thomas Plettenberg

Beim Neubau der Autobahnbrücke an der A8-Anschlussstelle Holzkirchen steht das nächste Etappenziel an: die Freigabe der Südbrücke. Doch davon muss gesperrt werden.

Holzkirchen – Auf der Mammutbaustelle an der A 8 in Holzkirchen bricht die nächste große Etappe an: Beim Neubau der Autobahnbrücke werden die Rampen erstellt, damit ab Anfang April der Verkehr auf den bereits fertiggestellten Teil des Neubaus umgelegt werden kann. Dafür ist ab Montag, 20. März 2023, um 10 Uhr bis voraussichtlich Ende des Monats eine Vollsperrung der Auffahrt in Fahrtrichtung München nötig, teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Für die Einfahrt auf die A 8 in Richtung Norden wird ab Montag, 10 Uhr, eine Umleitung eingerichtet. Sie erfolgt zum einen über Sauerlach zur Anschlussstelle Hofoldinger Forst. Als im Regelfall schnellere und einfachere Variante empfiehlt die Autobahn GmbH aber die Auffahrt in Holzkirchen in Richtung Salzburg mit Ausfahren und Wenden an der nächsten Anschlussstelle in Weyarn.

Die neue Brücke besteht aus zwei einzelnen, nebeneinander liegenden Brücken, was künftige Sanierungsarbeiten oder eine Erneuerung beziehungsweise die Umleitung dazu erleichtert. Die Bauwerke werden als Dreifeldbrücken mit einer Länge von jeweils 120 Metern errichtet. Jede nimmt zwei Fahrspuren auf, die Gesamtbreite beider Brücken beträgt rund 23 Meter.

Behelfsbücke wird nach Umlegung abgebaut

Die südliche Brücke, die den Verkehr in Fahrtrichtung München aufnehmen wird, ist bereits im vergangenen Jahr fertiggestellt worden. Ab Anfang April soll sie den Verkehr – mit einiger Verzögerung – von der 2021 errichteten Behelfsbrücke übernehmen, die dann wiederum abgebaut werden kann. „Dazu wird es wieder zu nächtlichen Teilsperrungen der Autobahn kommen“, kündigt die Autobahn GmbH an. Die nördliche Brücke, die künftig den Verkehr von der A 8 kommend ins Oberland über die Fahrspuren der Autobahn tragen soll, wird derzeit gebaut und soll bis Ende des Jahres fertiggestellt werden.

Ein Erhalt des alten Brückenbauwerks aus dem Jahr 1979 war nicht wirtschaftlich, es wurde vor einem Jahr abgebrochen. Zudem bindet der Neubau den vierstreifigen Ausbau der B 318 bei Holzkirchen passend an, und die neuen Brücken sind auf einen achtstreifigen Ausbau der A 8 ausgelegt.