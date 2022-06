Holzkirchner wollen Debatte über Wahlwerbung

Nicht viele, dafür aber sehr aufmerksame Holzkirchner kamen zur Bürgerversammlung in den Oberbräu-Saal. Bürgermeister Christoph Schmid berichtete unter anderem über Bauvorhaben wie die Winklbauer-Höfe, die zwischen Valleyer Weg und Angerstraße entstehen. © Stefan Schweihofer

Wohnmobil-Stellplätze, Barrierefreiheit und Wahlwerbung: Bei der Bürgerversammlung am Donnerstagabend zeigte sich, welche Themen die Holzkirchner bewegen.

Holzkirchen – Ein eineinhalbstündiger Vortrag von Bürgermeister Christoph Schmid (CSU), fünf Anträge und sieben Anfragen standen auf der Agenda.

Bürgermeister-Vortrag

Schmid berichtete über Bauprojekte, abgeschlossene und künftige, wie die Bahnunterführung auf Höhe der Buchenstraße, deren Bau Mitte Juni beginnt. Außerdem berichtete er über Mobilität, darunter der Ortsbus, der ab September nach Bedarf verkehren wird. Auch Probleme sprach er an: Die aktuell 126 Krippenplätze reichen nicht – alles Sachverhalte, über die unsere Zeitung bereits ausführlich berichtet hat.

Plakatier-Regeln

Der erste von fünf Bürger-Anträgen fordert neue Regeln für die Wahlwerbung. Die Reihenfolge der Wahlplakate soll sich am Ergebnis der letzten Bundestagswahl orientieren. Eingebracht hatte den Antrag ein ÖDP-Mitglied, das seine Partei bei der Wahlwerbung benachteiligt sieht. Die Mehrheit der anwesenden Bürger votierte dafür, das im Gemeinderat zu debattieren.

Barrierefreiheit

Antrag zwei schaffte es bei der Abstimmung nicht in den Gemeinderat: Die Gehwege bei Ampeln und Zebrastreifen nicht im rechten Winkel abzusenken, sondern schräg anzufräsen, zumindest auf der Länge einer Rollstuhlbreite. Außerdem Bordsteine grundsätzlich flacher abzusenken. Laut Schmid ist eine stärkere Absenkung nicht immer möglich, da etwa der Wasserabfluss berücksichtigt werden muss. Die Gemeinde sei aber sensibilisiert.

Freies Rederecht

Ohne Abstimmung klärte sich der Antrag „Aufhebung der Beschränkung des Rederechts“. Der Antragsteller kritisierte, dass bei Bürgerversammlungen Anträge vorab fristgerecht eingereicht werden müssen. Schmid erklärte, dass Anträge auch fristlos gestellt werden können.

Parkverbot/Spielplatz

Der vierte Antrag forderte ein Parkverbot am Spielplatz an der Flintspachstraße. Parkende Autos versperrten die Sicht. Die Verwaltung holte bei der Polizei eine Stellungnahme ein. Demnach sind keine Unfälle mit Kindern hier bekannt.

Miesbacher Straße

Die Miesbacher Straße soll mit Radstreifen oder Piktogrammen sicherer für Radler werden. Die Gemeinde leitete den Antrag an das Staatliche Bauamt und ans Landratsamt weiter, da es sich um eine Bundesstraße handelt.

Wohnmobile

Kann die Gemeinde eine Stellfläche für Wohnmobile bieten? Das war Anfrage eins. Schmid: „Wer mehr als 50 000 Euro für ein Wohnmobil ausgibt, kann sich auch um einen Stellplatz kümmern.“ Sein Vorschlag gegen Wildparker: „Wer ein Wohnmobil zulässt, muss einen Stellplatz nachweisen.“

Querungshilfen

Stand der Querungshilfen an der Tölzer Straße in Hartpenning? Schmid zufolge sind ein Gehweg an der Westseite geplant und Querungshilfen an den Ortseingängen sowie südlich der Einmündung zur Sommeraustraße. Er verhandle mit Grundbesitzern.

Schulhaus Hartpenning

Anfrage drei: Welche Nutzung ist für das Schulhaus in Großhartpenning vorgesehen? Laut Schmid nutzen es Vereine als Lager. „Wenn sie diese Möglichkeit nicht mehr haben, werden sie wohl nach Alternativen fragen.“ Das Thema sei präsent, die Gemeinde aber noch nicht tätig.

Münchner Straße

Inhalt der geplanten Satzung für die Münchner Straße? Laut Schmid unter anderem die Nutzung der Erdgeschosse mit nach außen wirksamen Angeboten und attraktive Freiräume.

Budget Radverkehr

Schmids Antwort auf Anfrage fünf: Für die Entwicklung des Radverkehrs sind heuer unter anderem 145 000 Euro für Abstellanlagen und 40 000 Euro für Radverkehrskonzept-Maßnahmen geplant.

Haltestelle Kirchplatz

Lässt sich die Radständer-Situation an der Bushaltestelle Kirchplatz in Großhartpenning verbessern? Schmid: „Das schauen wir uns gern noch einmal an.“

Tölzer Straße

Stand beim Baugebiet Tölzer Straße/Baumgartenstraße? Aus dem Wettbewerbsentwurf soll ein Bebauungsplan werden. Die Gemeinde hängt aber in Gesprächen mit Grundbesitzern fest.