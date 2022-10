Bürgerentscheid zu Umgehungsstraßen in Holzkirchen: Infos mit Diskussionsstoff

Die verbliebenen Trassenvorschläge: Variante grau (l.) westlich von Großhartpenning und Variante blau (oben) südlich von Holzkirchen stehen am 20. November 2022 in zwei Ratsbegehren zur Abstimmung. © dak/Staatliches Bauamt

50 Tage noch, dann stimmen die Holzkirchner beim Bürgerentscheid über Umgehungsstraßen für Holzkirchen und Großhartpenning ab. Im Hauptausschuss wurde nun über die Weichen für den Wahlkampf und die Stimmzettel informiert. Beides birgt Diskussionsstoff.

Holzkirchen – Am Sonntag, 20. November 2022, gilt’s: Für diesen Tag hat die Marktgemeinde über zwei Ratsbegehren den Bürgerentscheid angesetzt. Abgestimmt wird über zwei potenzielle Trassen einer Südumfahrung von Holzkirchen und einer Ortsumfahrung von Großhartpenning. Die bisherige Schätzung ging von Kosten in Höhe von 30 Millionen Euro für die drei Kilometer lange Holzkirchner Umfahrung und von 26 Millionen Euro für die vier Kilometer lange Hartpenninger Umfahrung aus.

Im Hauptausschuss des Gemeinderats präsentierte Robert Haunschild, Geschäftsleiter der Marktgemeinde, nun den vorgesehenen Stimmzettel. Dieser wird zwei Bereiche aufweisen, einen Textteil und einen Kartenteil. In der oberen Hälfte des DIN A 4-Blattes sind in zwei Spalten die beiden Fragestellungen abgedruckt. Die Formulierungen hatte der Gemeinderat mit den Ratsbegehren im Juli bereits abgesegnet (wir berichteten). In der linken Spalte wird gefragt, ob sich der Markt Holzkirchen bei den zuständigen Stellen für den Bau der Südumfahrung mit besagtem Verlauf einsetzen soll. In der rechten Spalte steht die entsprechende Frage zur Umfahrung von Großhartpenning. Weil sich die Fragestellung auf die vom Staatlichen Bauamt so eingeführten Trassen blau (Holzkirchen) und grau (Hartpenning) bezieht, wird auf der unteren Hälfte des Stimmzettels ein Kartenausschnitt abgebildet, auf dem die beiden Trassen farblich markiert sind.

Farbliche Gestaltung soll Verwirrung verhindern

Ein potenzieller Fallstrick, der Anlass zu Verwirrung bieten könnte: Auf der klassisch genordeten Karte befindet sich die Ortsumfahrung Holzkirchen auf der rechten Seite und die Großhartpenninger Umfahrung auf der linken – also exakt anders herum als die jeweils zugehörige Fragestellung darüber. Entschärft werden soll dieser Fallstrick laut Haunschild durch eine farbliche Markierung: Der Text der Frage zur Holzkirchner Südumfahrung wird blau gehalten, wie die Hervorhebung der Trasse auf der Karte, die Umfahrung Großhartpenning entsprechend grau, wie auch die Frage danach. „Über die Farben haben wir die Identifikation gelöst“, fand Haunschild.

Anita Gritschneder (Grüne) war damit nicht ganz zufrieden. Sie bemängelte, dass der vierspurige Ausbau der B 318 bis zur Abzweigung der möglichen neuen Trasse südlich von Lochham im Kartenausschnitt fehle. „Darüber wird zwar nicht abgestimmt, aber es gehört halt dazu“, fand sie. Die Verwaltung verwies dagegen auf die umfassenden Informationen des Staatlichen Bauamts Rosenheim. Diese können auch weiterhin auf der Homepage der Behörde abgerufen werden (auf www.stbaro.bayern. de über „Straßenbau“ und „Projekte“ unter „B13, OU Holzkurchen“).

Gritschneder reicht das nicht. Sie kündigt an, die Grünen-Fraktion wolle Möglichkeiten prüfen, ob und wie auch der B 318-Ausbau auf den Stimmzettel kommen könne.

Klare Spielregeln auf Anschlagtafeln

Die Karte sowie die Fragestellungen finden sich auch auf den Plakaten wieder, mit denen die Marktgemeinde Holzkirchen im Vorfeld über den Bürgerentscheid informiert, wurde in der Information im Hauptausschuss deutlich. Mehr als 20 Anschlagtafeln wird es in Holzkirchen und den Ortsteilen geben. Ausschließlich dort ist das Plakatieren zum Bürgerentscheid erlaubt. Links und rechts von zwei Infoplakaten der Gemeinde können jeweils vier Plakatplätze im Format DIN A 1 Platz finden, die Befürworter und Gegner nutzen können. Plakatieren darf nach Anmeldung beim Ordnungsamt und „unter Einhaltung der Regeln“ jeder Bürger.



Der Startschuss für die Anbringung der Plakate erfolgt am Samstag, 22. Oktober, punkt 12 Uhr. „Ich hoffe, dass es gesittet zugeht“, sagte Bürgermeister Christoph Schmid (CSU). Er geht davon aus, dass die Gestaltung der Wände hoch umstritten sein könnte. Er werde daher auch auslosen, welche Seite der Anschlagtafeln Gegner und Befürworter nutzen sollen. Jede Festlegung durchs Rathaus, befürchtet Schmid, könnte ihm als Einflussnahme gewertet werden. Schmid ist es wichtig, neutral zu bleiben, wie er betonte. So solle auch die von der Marktgemeinde dargebotene Information „sachlich und nüchtern“ sein.



Dass die Fraktionen im Gemeinderat erst durch die Information im Hauptausschuss über die Gestaltung der Infoplakate informiert und nicht vorab eingebunden wurden, kam bei Anita Gritschneder (Grüne) nicht gut an. Man hätte sich gewünscht, dass die Holzkirchner Politik an der Gestaltung beteiligt würde. Ein Ansinnen, dass Schmid auf Nachfrage ablehnt: „Das ist Sache der Organisatoren, das heißt der Verwaltung“, sagt er.



Keine Ausnahmen von Plakatierverordnung für „einmalige Sache“

Auf privatem Grund darf gemäß der geltenden Holzkirchner Plakatierverordnung bei Wahlen – also auch Bürgerentscheiden – nicht plakatiert werden, stellte Schmid noch einmal klar. Die Gemeindeverwaltung war eingeschritten, nachdem einige Landwirte auf ihren Flächen Banner aufgestellt hatten, die zum Nein zu beiden Trassen aufriefen. Gritschneder wollte dazu wissen, ob die Verwaltung im Falle des anstehenden Ratsbegehrens eine Ausnahme vom Verbot machen könne. Schließlich sei der Bürgerentscheid eine „einmalige Sache“.

Bei Schmid fiel dieses Ansinnen nicht auf fruchtbaren Boden: „Sonst hängt die ganze Tölzer Straße voller Plakate“, warnte er. Laut Johann Bachhuber. Leiter des Ordnungsams im Rathaus, stand den Bannern der Landwirte auch nicht allein die Plakatierverordnung entgegen: Bei Grundstücken außerhalb geschlossener Ortschaften schließe dies schon die Straßenverkehrsordnung aus.

Andreas Wolkenstein