Bürgerentscheid zu den Umfahrungsstraßen: Schon über 4000 Briefwähler

Von: Andreas Höger

„Ich hoffe auf eine hohe Wahlbeteiligung“: Bürgermeister Christoph Schmid wirbt dafür, am Bürgerentscheid zu den geplanten Umfahrungsstraßen teilzunehmen. © tp

Am Sonntag (20. November) sind 13 037 Holzkirchner aufgerufen, über mögliche Umgehungsstraßen für Holzkirchen und Großhartpenning/Kurzenberg abzustimmen. Wer noch Briefwahl beantragen will, muss sich sputen.

Holzkirchen – Der Countdown läuft: In zwei Tagen entscheidet sich, wie die Bürger der Marktgemeinde Holzkirchen zu den Trassenvorschlägen für eine Südumgehung von Holzkirchen und eine Westumfahrung von Großhartpenning/Kurzenberg stehen.

Per Ratsbegehren wird formell abgefragt, ob sich die Marktgemeinde Holzkirchen beim Staatlichen Bauamt Rosenheim für den Bau der Umgehungsstraßen einsetzen soll – oder nicht. Beide Trassen stehen separat zur Abstimmung, anzukreuzen ist jeweils „Ja“ oder „Nein“. Wahlberechtigt sind bei diesen Bürgerentscheiden genau 13 037 Frauen und Männer.

Viele Bürger machten ihre Kreuze schon zuhause. Bis Donnerstagmittag (17. November) gingen im Rathaus 3190 Briefwahlunterlagen ein. Wie die Gemeindeverwaltung auf Anfrage mitteilte, wird die Briefwahl-Quote weiter steigen, da bis Donnerstagmittag schon 4185 Briefwahlunterlagen versandt wurden.

Am Freitag (18. November) bis 12 Uhr besteht noch die Gelegenheit, Briefwahl zu beantragen. Wie Annika Walther von der Öffentlichkeitsarbeit mitteilt, können bis dahin die Unterlagen direkt im Holzkirchner Rathaus abgeholt werden. „Sollte der Wahlschein abhanden gekommen sein, wird das vom Einwohneramt überprüft und ein neuer Wahlschein ausgestellt“, sagt Walther.

Wichtig für alle Briefwähler: Die ausgefüllten und unterschriebenen Briefwahl-Unterlagen müssen bis spätestens 18 Uhr am Wahltag (20. November) in den Rathaus-Briefkasten neben dem Haupteingang eingeworfen werden.

Die Wahllokale am Abstimmungstag, 20. November, sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Gewählt werden kann in der Interims-Mittelschule in Holzkirchen (Baumgartenstraße 36), in Großhartpenning (ehemalige Schule) und in Föching (Turnhalle). Mit ersten Ergebnissen der Bürgerentscheide rechnet Bürgermeister und Wahlleiter Christoph Schmid am Sonntag nicht vor 20 Uhr.

