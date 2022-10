Bürgerentscheid zur Ortsumfahrung Holzkirchen: Befürworter starten Kampagne

Reges Treiben: Der Infostand der Schutzgemeinschaft gegen Verkehrsbelästigung in Holzkirchen beim Grünen Markt am Samstagvormittag war gut besucht. Hier spricht Mitstreiter Christian Hirschberg (l.) mit einer Passantin. © STS

Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Bürgerentscheid zu den beiden Holzkirchner Umfahrungen. Nun hat die Schutzgemeinschaft gegen Verkehrsbelästigung den Auftakt ihrer Kampagne gemacht.

Holzkirchen – Immer wieder bilden sich am Samstagvormittag kleine Grüppchen rund um den Stand der Schutzgemeinschaft, es wird über Verkehrslenkung und Lärmschutz diskutiert. Einen Tisch haben sie aufgebaut, für die Besucher des Grünen Marktes liegen Informationsbroschüren aus. Neben dem Tisch steht ein großes Plakat. Es zeigt die beiden Trassen, über die beim Bürgerentscheid am 20. November abgestimmt wird. Und die Hauptargumente der Schutzgemeinschaft, die sich für den Bau der Holzkirchner Südumgehung und der Großhartpenninger Nordumfahrung einsetzt.

Mehr Gestaltungsspielraum für Gemeinde durch Abstufung der Bundesstraße?

Geduldig erläutert Simon Drexl, Vorsitzender der Schutzgemeinschaft, interessierten Passanten, wofür sich sein Verein einsetzt. Man wolle nicht mehr, dass der Holzkirchner Marktplatz das Drehkreuz für das Oberland ist, sagt er. Schließlich fließt hier der Verkehr aus Richtung Süden zur Salzburger Autobahn und nach München – und umgekehrt. „Wir setzen uns für das ein, was uns am Herzen liegt“, sagt Drexl. Auch mehr Sicherheit im Ort gehört dazu, für die Tempolimits sorgen können. Laut Schutzgemeinschaft wäre dies möglich, weil im Gefolge der Umfahrungen etwa die Tölzer Straße von einer Bundes- zur Gemeindestraße zurückgestuft werden könnte und die Gemeinde dadurch mehr Handlungsspielraum hätte. Auch von einer „positiven Ortsentwicklung“ ist auf dem Plakat zu lesen. In Form eines Flugblattes haben es viele Holzkirchner Haushalte in den vergangenen Tagen im Briefkasten gefunden. Besonders wichtig sei ihm, dass in Holzkirchen der Mensch wieder im Mittelpunkt steht, sagt Drexl und klingt fast ein wenig philosophisch. Er meint den Menschen als Fußgänger und Radfahrer, nicht nur als Autofahrer.

Auf dem Grünen Markt kommt das offenbar gut an. „Wir haben positive Rückmeldungen erhalten“, sagt Drexl. Und auch Mitstreiter Christian Hirschberg zeigt sich zufrieden. Dabei sei bei den Leuten noch viel Unsicherheit zu spüren, habe er gemerkt: Wo genau verlaufen die Trassen? Ist der Kogel betroffen? „Information ist schon noch nötig“, ist sich Hirschberg sicher. Doch in erster Linie geht es den Befürwortern der beiden Holzkirchner Umfahrungen um Motivation, sagt Drexl. Er ist sich aufgrund seiner Erfahrungen am Stand sicher: „Wäre heute abgestimmt worden, wäre es sehr gut geworden“. Dennoch muss diese „schweigende Mehrheit“, wie Hirschberg es ausdrückt, zur Wahl gehen. „Niemand soll denken, das wird schon“, pflichtet Drexl bei.

Schutzgemeinschaft hat 450 Mitglieder

Das gilt wohl auch für die rund 450 Mitglieder der Schutzgemeinschaft, die im gesamten Holzkirchner Gemeindegebiet wohnen, nicht nur an den viel befahrenen Straßen. Darum, andere zu überzeugen, geht es laut Drexl an diesem Samstagvormittag weniger. Als etwa der Holzkirchen Gemeinderat Josef Meier an den Stand tritt, dessen Grünen-Fraktion sich gegen die Umfahrung positioniert hat, entspinnt sich keineswegs ein Streitgespräch. „Ich will mich neutral informieren und zuhören“, betont Meier.

Schnell kommen weitere Passanten hinzu. Wie das mit der Briefwahl laufe, will jemand wissen. Die Unterlagen dazu werden vier Wochen vor dem Wahltag versandt, wirft Hirschberg ein. Und dann wird es doch kurz hitzig am Stand der Schutzgemeinschaft. Gisela Schindler aus Kleinhartpenning zeigt die Nachteile der Großhartpenninger Umgehung auf: „Dann kann ich nicht mehr Milch in Asberg holen“, sagt sie. Eine Befürworterin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, erwidert: „Aber wir können 365 Tage nicht schlafen wegen des Verkehrs“. Schnell unterbindet Drexl eine weitere Debatte, um die Stimmung zu beruhigen. Dass der Wahlkampf der kommenden sechs Wochen friedlich verläuft, das möchte auch Hirschberg: . „Es war immer unser Anspruch, sachlich zu bleiben.“

Andreas Wolkenstein