Podiumsdiskussion in Holzkirchen heute Abend - Eintritt frei - Alle Kandidaten auf einer Bühne im Duell

Holzkirchen wählt einen neuen Bürgermeister. Wir holen alle Kandidaten auf eine Bühne am Mittwochabend im Oberbräu-Saal in Holzkirchen - der eintritt ist frei.

Holzkirchen – Wer ist in den kommenden sechs Jahren für die Geschicke im Holzkirchner Rathaus verantwortlich? Fest steht, dass es nach der Wahl im März einen Wechsel an der Spitze der Marktgemeinde geben wird. Bürgermeister Olaf von Löwis (CSU) räumt seinen Schreibtisch bereits nach einer Amtszeit wieder, er möchte Landrat werden.

Um seine Nachfolge bewerben sich vier Kandidaten: Christoph Schmid (CSU), Robert Wiechmann (Grüne), Torsten Hensel (FWG) und Elisabeth Dasch (SPD).

Das Bewerber-Quartett ist am Mittwoch, 29. Januar, bei einer Podiumsdiskussion des Holzkirchner Merkur im Oberbräu-Saal live und im direkten Vergleich zu erleben. Alle Gemeindebürger sind eingeladen, der Eintritt ist frei. Einlass ist bereits um 18.30 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.

Podiumsdiskussion Holzkirchen: Schicken Sie uns Ihre Fragen

Welchen Fragen sich die Kandidaten stellen müssen, haben Sie mitentschieden. Die Entwicklung des Bahnhofsareals? Braucht Holzkirchen eine neue Verkehrspolitik und wenn ja: Wie soll das aussehen? Sind neue Sportstätten nötig? Oder sollte der Fokus auf ganz anderen Themen liegen?

Podiumsdiskussion Holzkirchen: Verkehr, Wohnen und Sport sind Thema

Die Redaktion hat Ihre Fragen gesammelt und sie zu thematischen Blöcken gebündelt. Die Kandidaten bekommen die Fragen erst bei der Podiumsdiskussion gestellt; sie sind gefordert, spontan zu antworten.

Neben den Fragen der Leser müssen die Kandidaten auf jeden Fall bei drei Themenblöcken Farbe bekennen. Die Zuschauer sollen erfahren, wie die Kandidaten für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen wollen, wie aus ihrer Sicht die Verkehrsbelastung in den Griff zu bekommen ist und wie es mit den Sportstätten weitergehen soll. Die Moderation des Abends übernimmt Redakteur Andreas Höger.

Alle Podiumsdiskussionen auf einen Blick

In wenigen Tagen geht es los. Dann startet unsere Zeitung in Holzkirchen ihre erste Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl 2020. Wir bringen in sechs Kommunen, in denen es einen neuen Bürgermeister gibt, die Bewerber auf einer Bühne zusammen. Außerdem treffen alle acht Bewerber ums Amt des Landrats aufeinander. Das sind die Termine im Überblick:

Holzkirchen: Mittwoch, 29. Januar, im Saal des Oberbräu, Beginn 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr

Miesbach (Bürgermeisterwahl): Donnerstag, 30. Januar, im Saal des Bräuwirt, Beginn 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr

Miesbach (Landratswahl): Dienstag, 4. Februar, im Saal des Waitzinger Keller, Beginn ist um 19.30 Uhr, der Einlass ins Kulturzentrum erfolgt ab 18.30 Uhr, der Einlass in den Saal ab 19 Uhr

Otterfing: Donnerstag, 6. Februar, in der Aula der Grundschule, Beginn 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr

Bad Wiessee: Mittwoch, 12. Februar, im Hotel Gasthof zur Post, Beginn 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr

Fischbachau: Donnerstag, 13. Februar, in der Wolfsseehalle, Beginn 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr

Waakirchen: Sonntag, 16. Februar, in der Turnhalle der Grundschule, Beginn 11.30 Uhr, Einlass ab 11 Uhr