Um den Kriegswinter zu überstehen: Hilfskonvoi bringt 400 Kartons von Holzkirchen in Ukraine

Von: Andreas Höger

Erster Teil des Hilfskonvois: Vasyl und Lesja Koval sowie Mariia und Andrei Binat, die derzeit in Holzkirchen leben, vor dem gepackten Kleintransporter. Vasyl brachte die Fracht bereits am 10. Dezember in die Ukraine, darunter hauptsächlich Medikamente und Lebensmittel. Eine Woche später ging ein großer Lkw auf Reisen. © Bürgerstiftung

Viele Ukrainer frieren, müssen ohne Strom leben und ohne Medikamente. Zumindest für einige erfüllte sich jetzt ein kleines „Weihnachtswunder“, made in Holzkirchen: Die Bürgerstiftung organisierte einen zweiten „Hilfskonvoi Ukraine“. Gespendet haben viele – und oft standen Organisatorin Sibylle König dabei Tränen in den Augen.

Holzkirchen – Viele ehrenamtliche Stunden waren Sibylle König und das Helferteam der Bürgerstiftung damit beschäftigt, die Spenden zu sammeln. Sie kamen aus Holzkirchen und von überall drum herum. Manchmal, so erzählt König, spielten sich im Bürgerstiftungsbüro am Marktplatz „unglaublich rührende Szenen“ ab. Menschen, die selbst nicht viel haben, gaben etwas ab. Ältere Leute erzählten, was sie selbst im Krieg erlebten. Kinder brachten ihre Schokonikoläuse vorbei. „Mir standen oft die Tränen in den Augen“, sagt die Organisatorin.

Nach dem ersten Konvoi im Sommer hatte die Bürgerstiftung Zweifel, ob die Folgen des Angriffskriegs, den Putins Russland in der Ukraine entfesselt hat, bei der Bevölkerung noch ein großes Thema ist, angesichts von Inflationssorgen und Weihnachtsvorfreude. „Dann aber waren wir überwältigt, wie viele wieder spendeten“, sagt die Geschäftsführerin der Bürgerstiftung, „nie hätten wir uns träumen lassen, dass beim Winterkonvoi viel mehr zusammenkommt als im Sommer.“ Die Hilfe ist bitter nötig. „Man kann nur erahnen, wie es Menschen geht, denen Wasser, Strom, Heizung und die Nahrungsgrundlage zerstört werden“, sagt König.

Die Spendenbereitschaft war beeindruckend. In der Lagerwohnung in der Baumgartenstraße stapelten sich Dutzende Umzugskartons voll mit Medikamenten, Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Kleidung, Babynahrung, Decken und Schlafsäcken, dazu in der Ukraine aktuell stark gefragte Thermoskannen, Powerbanks zum Laden von Handys, Taschenlampen und Kerzen. All dies wurde vom Helferteam und Ukrainern, die derzeit in Holzkirchen leben, geschleppt, sortiert, umgepackt und mit Zollpapieren versehen. „Ein enormer Aufwand“, sagt König.

Gefragt sind Taschenlampen, Powerbanks und Notstrom-Aggregate

Bereits am dritten Advent stieg Vasyl Koval in einen vollgeladenen Sprinter und brachte die Ladung, wie schon im Sommer, sicher in seine Heimat. Die Medikamente, von Spendengeldern bei Apotheken in Holzkirchen und Otterfing zum Einkaufspreis erworben, gingen an zwei Kliniken in Dnipro, eine Herzklinik in Kiew, ein Feldspital im Osten und ein Rettungsteam im Süden.

Da nicht alle Kartons in den Sprinter passten, nahm die Bürgerstiftung ein Angebot der Firma MAN an: Auf einen großen 15-Tonner luden die Helfer weitere 310 Kartons; zwei erfahrene MAN-Mitarbeiter nahmen sich frei und chauffierten die wertvolle Fracht aus Holzkirchen – teils auch in Sauerlach gesammelt vom Münchner Verein „Hilfe für die Ukraine“ – an die polnisch-ukrainische Grenze. Laut König wurde die Fracht am Samstag abgeladen, seit gestern kümmern sich ukrainische Freiwillige um die Weiterverteilung. Als Drehscheibe dient die Stadt Lwiw.

Lebensmittel, warme Kleidung und Alltagsmedikamente (Ibuprofen, Paracetamol, Vitamin D/B) gehen laut König vorrangig in die stark umkämpften und teils noch besetzten Gebiete im Süden und Osten. Für nächste Woche sind Verteilungen in den Regionen Odessa, Kramatorsk und Charkiw geplant. Dort zerstört die russische Armee gezielt alle Infrastruktur, viele Orte sind ohne Strom. „Hoch im Kurs stehen deswegen Taschenlampen, Powerbanks oder Notstrom-Aggregate“, weiß König.

Um neue Kraft zu tanken, legt die Bürgerstiftung aber erst einmal eine Sammelpause über Weihnachten ein. „Aktuell bitte keine Spenden bringen“, sagt König. Denkbar sei, im Januar einen weiteren Transport auf die Beine zu stellen – mit Hilfsgütern, die aus der Ukraine gezielt nachgefragt werden. „Wir werden dazu dann einen neuen Aufruf starten“, kündigt die Geschäftsführerin der Bürgerstiftung an.

