Bürgerversammlung: Fernwärme im Fokus

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Konzentriert folgen die Holzkirchner im Oberbräu-Saal den Ausführungen von Bürgermeister Christoph Schmid (CSU), der auf der Bühne eineinhalb Stunden referierte und dann 20 vorab eingereichte Anfragen beantwortete. © TP

Redemarathon bei der Bürgerversammlung: Mehr als drei Stunden hat Holzkirchens Bürgermeister am Donnerstagabend referiert und 20 Anfragen beantwortet. Im Zentrum des Interesses: der Ausbau des Fernwärmenetzes.

Holzkirchen – Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) räuspert sich, schenkt sich Ingwertee aus seiner Thermoskanne nach – ein Catering gibt es wegen Fachkräftemangels in der Gastronomie nicht an diesem Abend im Oberbräu-Festsaal – und legt wieder los. Kommunale Bauvorhaben, Energie- und Umweltthemen, Ortsentwicklung, Sport und Freizeit. Keine fünf Minuten Pause gönnt er sich nach seinem eineinhalbstündigen Referat, bevor er sich Anträgen und Anfragen widmet – sonst hätte sich die Versammlung wohl bis Mitternacht gezogen. Hier die wichtigsten Themen (weitere Berichte folgen):

Fernwärme

Die Mehrheit der Anfragen bezieht sich auf den Ausbau des Fernwärmenetzes. Zahlreiche Bürger begehren Anschluss. Deshalb präsentiert Schmid einen Ausbauplan, der genau zeigt, wo es 2027 Leitungen geben wird, vorausgesetzt die Finanzlage erlaubt es. Der Fokus liegt allerdings weniger auf einer Ausweitung des Netzes, sondern auf einer „Geothermisierung“ des bestehenden: Bis 2027 soll das Bestandsnetz überwiegend mit Geothermie versorgt werden. Aktuell fließt zum Beispiel im Bereich der mit Gas betriebenen Wärmeinsel II (Krankenhaus) gar keine Geothermie ins Fernwärmenetz, weil kein Anschluss besteht. Im Bereich der Heizzentrale I (Batusa) betrug der Geothermie-Anteil bis Ende 2022 laut Schmid nur 21 Prozent, weil erst im Oktober der Anschluss fertiggestellt wurde. „Hochgerechnet auf 2023 sind es dann 80 Prozent“, erklärt Schmid. Im Bereich der Heizzentrale III (Rosenheimer Straße) beträgt der Geothermieanteil an der Fernwärme 78 Prozent. Der Rest wird konventionell erzeugt. Zunächst, so Schmid, müssten die drei Heizinseln verbunden und ertüchtigt werden. „Unter den aktuellen Rahmenbedingungen ist keineswegs in allen Straßenzügen des Planungsgebiets eine wirtschaftlich vertretbare Erschließung mit Fernwärme möglich“, stellt Schmid klar.

Auch wenn der Ausbauplan zeigt, dass zahlreiche Bürger auf absehbare Zeit keinen Anschluss bekommen: „Wir können Ihre Anfragen jetzt zielgerichtet beantworten.“

Maitz

Die Projektgruppe „geMaitzam Wohnen“, die an der Maitz bezahlbaren Wohnraum schaffen wollte, das aber wegen Finanzierungsschwierigkeiten nicht weiterverfolgte (wir berichteten), hat sich mit einer bestehenden Wohnbaugenossenschaft zusammengeschlossen. Diese treibt das Vorhaben nun voran. Um welche Wohnbaugenossenschaft es sich handelt, will Schmid noch nicht sagen. Er ist zuversichtlich, dass ihr die Realisierung trotz schlechter Rahmenbedingungen gelingt. „Sie hat im Gegensatz zur Projektgruppe langjährige Erfahrung bei der Realisierung solcher Vorhaben.“ Anfang 2024 will die Genossenschaft ihren Entwurf präsentieren, der sich laut Schmid nicht wesentlich von dem der Projektgruppe unterscheidet. Wenngleich er kostengünstiger sein dürfte: „Die Wohnbaugenossenschaft weiß, dass nicht jeder Wunsch berücksichtigt werden kann, wenn man günstig wohnen will.“

Caritas-Hort

Sanierung und Aufstockung des Caritas-Kinderhortes an der Frühlingstraße 6 werden zurückgestellt. „Aktuell sind wir leider gezwungen, beim Haushalt selektiver vorzugehen“, sagt Schmid. Ende 2022 hatte der Gemeinderat beschlossen, das Gebäude im Zuge einer Sanierung aufzustocken, um Dienstwohnungen zu schaffen.

Fuss-/Radunterführung

Der neue Fuß- und Radweg unter der Bahnstrecke Holzkirchen-Rosenheim muss im Norden noch einmal geöffnet werden, um Fernwärmerohre zu verlegen. „Die Bauarbeiten konnten wegen fehlenden Materials und finanzieller Ressourcen nicht so koordiniert werden, wie wir uns das gewünscht haben.“

Miesbacher Straße

Das Staatliche Bauamt Rosenheim verbessert nun doch nicht die Verkehrssicherheit für Radler und Fußgänger an der Miesbacher Straße zwischen Aral-Tankstelle und Frühlingstraße. „Anfang 2023 teilte uns das Bauamt mit, dass es dafür derzeit keine Planungsressourcen habe und wir uns selbst darum kümmern müssen“, so Schmid. Ursprünglich hatte das Bauamt diesen Abschnitt im Rahmen einer Sanierung sicherer machen wollen. Die Gemeinde will nun im Zuge ohnehin anstehender Untergrundarbeiten an der Miesbacher Straße die Verkehrssicherheit selbst verbessern. Piktogramme wird es jedoch nicht geben. Dafür reicht die Fahrbahnbreite nicht.

Wohnen Tölzer Straße

Für das Bauvorhaben „Wohnen zwischen Tölzer Straße und Baumgartenstraße wird ein neues Verkehrsgutachten erstellt. Das alte datiert auf 2019, ist also vor dem Bürgerentscheid zu Umgehungsstraßen erstellt worden. Wie berichtet, fürchten Anwohner einen Verkehrskollaps, wenn dort wie geplant rund 200 Wohnungen und mehr als 300 Tiefgaragenplätze entstehen.

