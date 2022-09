Diese Location gibt‘s nur einmal: Burschenverein lädt zum „Absch(l)ussball“ in abbruchreife Mittelschule

Von: Andreas Höger

Vorfreude auf die große Party: Der Burschenverein Holzkirchen bespielt am Samstag die Aula der alten Mittelschule mit einem „Absch(l)ussball“. Vorsitzender Florian Schwarz (m., hinter Plakat) und seine Mitstreiter hoffen auf viele Ehemalige, die dem alten Gemäuer vor dem Abriss einen letzten Besuch abstatten. © Thomas Plettenberg

Das ließ sich der Burschenverein Holzkirchen-Erlkam nicht zweimal sagen: Kurz vor dem Abriss dürfen sie am Samstag, 10. September, eine große Party in der alten Mittelschule Holzkirchen schmeißen.

Holzkirchen – „Sag beim Abschied leise Servus.“ Peter Kreuders Schlager beschreibt das Gegenteil dessen, was der Burschenverein Holzkirchen-Erlkam mit der alten Mittelschule der Marktgemeinde vorhat. Eine rauschende Party am Samstag, 10. September, soll das abbruchreife Gemäuer noch einmal erbeben lassen. Der „Absch(l)ussball“ steigt ab 21 Uhr, DJ Etact legt auf, der Eintritt kostet acht Euro.. Für ehemalige Schüler eine schöne Gelegenheit, der alten Wirkungsstätte ein würdiges Ende zu bereiten. Auch alle anderen erwartet eine Party-Location, die es nur einmal gibt. Burschen-Vorstand Florian Schwarz (29) rät dringend, das Event nicht zu versäumen.

Herr Schwarz, es in der alten Schule richtig krachen lassen, sie quasi in den Abbruch zu feiern – wie fühlt sich das an?

Florian Schwarz: Es wird sich großartig anfühlen, das kann ich versprechen. Wir haben einige Mitglieder, die freuen sich auf ein letztes Wiedersehen mit ihrer alten Aula. Wir wissen von vielen Freunden aus der Umgebung, dass sie richtig Bock haben, dort noch mal die Sau rauszulassen.

Das Gebäude wird im Herbst abgerissen, es kommt ein Neubau. Wie kam’s, dass ihr dort noch mal Party machen dürft?

Florian Schwarz: Die Standortförderung der Gemeinde hat bei den Ortsvereinen angefragt, ob man die Räume vor dem Abbruch noch irgendwie bespielen will. Die meisten haben abgewunken, aber wir lassen uns diese Chance nicht entgehen. Mit unseren anderen Festen sind wir meistens Open Air, müssen immer aufs Wetter schauen. Diesmal nicht, endlich mal eine überdachte Location. 800 Leute dürfen rein, bis 3 Uhr können wir feiern.

Dürft ihr die ganze Schule nutzen?

Florian Schwarz: Nein, hauptsächlich die Aula. Dort gibt’s zwei Bars und eine Tanzfläche. In einem angrenzenden Klassenzimmer ziehen wir eine Motto-Bar auf.

Eine Motto-Bar?

Florian Schwarz: Es wird, wie in jeder Schule, einen Stundenplan geben. Doppelstunde Rock, dann vielleicht Schlager, Doppelstunde Hip-Hop. Irgendwann steht sicher Mallorca-Party auf dem Stundenplan.

Ihr persönliches Lieblingsfach ?

Florian Schwarz: Bei Malle-Hits geht die Post schon gut ab.

Werdet ihr auch „Layla“ spielen? Der Partyschlager ist aktuell sehr beliebt, steht aber als sexistisch in der Kritik.

Florian Schwarz: Weiß ich nicht. Aber verboten ist Layla meines Wissens ja nicht. Ich würde sagen: Bei so einer Gelegenheit muss Party sein, auch mit Layla.

Auf dem Ankündigungsplakat schwingt eine Dame kess auf einer Abrissbirne. Das Motiv erinnert an ein sexy Video von Miley Cyrus aus dem Jahr 2013. Wie sexy soll’s denn werden in der Schule?

Florian Schwarz: Naja, das Thema lautet Abriss, da hatten wir sehr schnell dieses Motiv mit Miley Cyrus vor Augen. Eine befreundete Grafikerin hat uns dann das Motiv fürs Plakat entworfen. Wie sexy es wird an dem Abend, das darf jede und jeder selbst entscheiden.

Das zweideutige Motto „Ein letztes Mal blau machen!“ und „Absch(l)ussball“ legt unverblümt nahe, dass Alkohol eine gewisse Rolle spielen könnte. Gab es Kritik?

Florian Schwarz: Nein, das Ganze ist als Wortspielerei zu verstehen, als Gag. Es ist bestimmt nicht als Aufforderung gemeint, so viel Alkohol wie möglich zu konsumieren. Wir wollen hier kein Komasaufen inszenieren. Der Eintritt ist übrigens erst ab 18 Jahren möglich.

Was hat es mit den angekündigten „Specials“ auf sich?

Florian Schwarz: Zu viel will ich nicht verraten. Zum Beispiel ziehen wir Getränke auf Spritzen auf und bieten sie als „Shots“ an. Und es wird besondere Lichteffekte geben.

Rechnet ihr auch mit Lehrern?

Florian Schwarz: Wäre in einer Schule nicht verwunderlich. Aber im Ernst: Einige haben uns tatsächlich geschrieben, dass auch sie die Chance nutzen, ihren alten Arbeitsplatz ein letztes Mal abzufeiern.

