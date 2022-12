Buttersäure-Angriff auf Kellerbar: Gäste fliehen Hals über Kopf vor bestialischem Gestank

Von: Andreas Höger

Teilen

Opfer von Gestanks-Attacken: Oberbräu-Wirt Senad Ruznic musste mehrere Male die großen Schirme im Innenhof auswechseln. Vor wenigen Tagen schüttete ein Unbekannter Buttersäure sogar in die Lüftung der Kellerbar. © Thomas Plettenberg

Der Gestank war bestialisch: Mit einer Buttersäuren-Attacke sprengte ein unbekannter Täter eine Weihnachtsfeier in der Kellerbar der Holzkirchner Gaststätte Zum Oberbräu. Der Wirt hat einen Verdacht, die Polizei ermittelt.

Holzkirchen – In der Kellerbar des „Oberbräu“ ließen rund 20 Gäste, alle Mitglieder des TuS Holzkirchen, ihre Weihnachtsfeier am Abend des 3. Dezember ausklingen. Es ging auf 23.30 Uhr zu, als sich plötzlich ein aggressiver, widerlicher Gestank verbreitete. „Den Leuten blieb nur die schnelle Flucht nach oben“, berichtet Wirt Senad Ruznic. Der scharfe Geruch nach Erbrochenem und ranziger Butter löste bei einigen Gästen starken Husten und Atembeschwerden aus. „Andere sagten, dass sie Mühe hatten, dem Brechreiz zu widerstehen“, sagt Ruznic. Hals über Kopf stürzten alle ins Freie.

Wenige Minuten später war die Polizei vor Ort und fand die Ursache. Ein Unbekannter hatte Buttersäure in den Lüftungsschlitz unweit des Noteingangs gekippt und sich unerkannt aus dem Staub gemacht. Buttersäure kann schwere Verätzungen von Haut, Augen und Schleimhäuten verursachen; der Gestank ist nicht nur kam zu ertragen, sondern stellt auch eine Gefahr für Atmungsorgane dar. So schlimme Folgen hatte der Buttersäure-Anschlag an diesem Abend offenbar nicht. „Verletzte haben sich bei uns noch nicht gemeldet“, sagt Robert Hirschel, stellvertretender Leiter der Polizei Holzkirchen. Dennoch habe man Ermittlungen aufgenommen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Gut zehn Tage nach der Attacke ist der Gestank in der Kellerbar noch immer wahrnehmbar. „Die ganze Lüftung muss gereinigt werden“, sagt Ruznic, der die Gaststätte seit drei Jahren gepachtet hat. Gästen kann er den Raum nicht zumuten. Einer Geburtstagsgesellschaft und eier weiteren Weihnachtsfeier musste er bereits absagen. Den Schaden schätzt der Wirt auf 4000 bis 5000 Euro.

Schon im Spätsommer und Herbst hatte die Gaststätte mit Gestanks-Attacken zu kämpfen. Wie Hausbesitzer Josef Hohenadl berichtet, schüttete ein Unbekannter an vier Tagen jeweils vor Betriebsbeginn Buttersäure auf die Sonnenschirme des kleinen Freibereichs im Innenhof. „Die Terrasse konnten wir an den Tagen nicht nutzen, die Schirme mussten wir austauschen“, sagt der Wirt. Der Gestank war der gleiche wie jetzt in der Kellerbar.

Hohenadl und Ruznic haben den Verdacht, dass ein Nachbar mit den Buttersäure-Attacken zur Selbstjustiz griff. Im Vorfeld sei es öfters zu Anzeigen wegen Ruhestörung gekommen, die Polizei sei sogar vorstellig geworden. „Aber da war nie was“, versichert der Wirt, „ich halte mich an alle Vorschriften.“ Den Freibereich im Innenhof schließe man um 21.45 Uhr. Und wenn Gäste nach 22 Uhr zum Rauchen nach draußen gehen, halte sich der Lärmpegel immer in Grenzen. „Ich fürchte, den Beschwerdeführer nerven auch die Autos, die am Marktplatz an unserer Gaststätte vorbeifahren.“

Die Polizei hatte schon nach den bespritzen Sonnenschirmen Ermittlungen aufgenommen. „Die Attacke in der Kellerbar richtete sich jetzt aber direkt gegen Gäste“, sagt Verpächter Hohenadl, „das ist eine andere Dimension.“ An einen zufällig entstandenen Streich glaubt er nicht. „Da hat jemand genau gewusst, wie er wo etwas reinschütten muss.“ Störte sich der Täter an der spätabendlichen Lautstärke der Feier im Keller? „Es dringt doch kaum Lärm nach außen“, beteuert der Wirt.

Buttersäure ist farblos und im Internet für wenig Geld zu haben. Sie dient als Grundsubstanz der pharmazeutischen und chemischen Industrie oder als Vorstufe für Biokraftstoffe.

Ein weiteres aktuelles Thema aus Holzkirchen finden Sie hier.