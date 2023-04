Bundestagsabgeordneter Karl Bär: „Hanffreigabe entlastet Justiz“

Cannabis-Legalisierung

Der Holzkirchner Bundestagsabgeordnete Karl Bär (Grüne) erklärt, warum noch unklar ist, wie die geplante Cannabis-Freigabe im Landkreis Miesbach umgesetzt werden kann.

Holzkirchen – Der Bundestagsabgeordnete Karl Bär (Grüne) kann sich Holzkirchen und den Kreis Miesbach gut als Modellregionen für den Handel mit Cannabis vorstellen: „Unsere Gegend ist ländlich, aber sehr wohlhabend“, sagte Bär auf Nachfrage. Wolle man eine wissenschaftliche Erkenntnis aus den Modellprojekten ziehen, müssten Regionen mit unterschiedlichen Merkmalen ausgewählt werden, um vergleichen zu können. Bär geht allerdings davon aus, dass es viele Bewerber um den Modellregionen-Status gibt: „Ich glaube, dass die Nachfrage groß ist.“

Wie das Modellprojekt aussehen könnte und wo Cannabis-Clubs eröffnen könnten, die das Eckpunktepapier der Bundesregierung zur Legalisierung von Cannabis vorsieht (wir berichteten), kann Bär noch nicht sagen. Genaueres wisse man erst, wenn die Gesetzesentwürfe zu den Clubs und zu den Modellprojekten vorliegen. Bär rechnet damit, dass ersterer noch vor der Sommerpause vorliegt, zweiterer danach.

So ist beispielsweise noch unklar, wie viele Clubs in Holzkirchen überhaupt gegründet werden dürfen. Laut Bär soll die zulässige Zahl von der Bevölkerungsdichte abhängen – in welchem Verhältnis ist noch nicht definiert. Auch wer befugt ist, einen Club zu leiten, ist noch unklar. Laut Bär ist vorgesehen, dass Interessenten eine Zuverlässigkeitsprüfung vorlegen müssen. Die Clubs müssen sich wohl außerdem in einer Art Melderegister registrieren. „Es wird auf jeden Fall eine Form der Regulierung geben“, so Bär. Zuständig für die Kontrolle sollen dem Eckpunktepapier zufolge die Landesbehörden sein.

Fraglich ist außerdem, was Cannabis in den Clubs kosten wird. Die Clubs dürfen nicht gewinnorientiert, sondern nur kostendeckend arbeiten, was teure Preise ausschließt. Andererseits gibt Bär zu bedenken, dass sich die Preisgestaltung auf die Zugänglichkeit vor allem für junge Menschen auswirkt: „Die Preiserhöhung bei Tabak hat nachweislich dazu geführt, dass weniger Jugendliche rauchen“, sagt Bär. Aus diesem Grund mahne die World Health Organization (WHO) auch immer wieder Deutschland, weil Schnaps hierzulande viel zu billig sei. „Man kann bei uns für ein paar Euro richtig harten Alkohol kaufen“, sagt Bär.

Er geht davon aus, dass sich die Clubs über eine Grundpauschale ihrer Mitglieder sowie einen variablen Betrag abhängig von der Menge des abgegebenen Cannabis finanzieren. Die zulässige Menge von monatlich maximal 50 Gramm ist laut Bär nicht wenig. „Wer ein Gramm am Tag konsumiert, gehört schon zu den harten Kiffern.“

Insgesamt ist Bär zufrieden mit dem Eckpunktepapier – auch wenn er sich für Nutzhanf – etwa zur Produktion von Kleidung, Öl und Brotaufstrichen – eine deutlichere Erhöhung des THC-Grenzwertes gewünscht hätte. Der diene nicht dem Verbraucherschutz, sondern verhindere, dass Hanfbauern Genusshanf als Nutzhanf deklarieren können. Das sei aber auch bei höheren THC-Werten gewährleistet, schließlich würden im Fall von Nutzhanf ohnehin nur die nicht THC-haltigen Pflanzenteile verwendet. Aktuell ist eine Nutzhanfernte verloren, wenn sie eine gewissen Wert überschreitet – zum Schaden der Landwirte. Im Kreis Miesbach mit seinem hohen Grünland-Anteil spiele der Anbau von Nutzhanf allerdings keine große Rolle, sagt Bär.

Der Vorteil der Legalisierung sei zum einen die Zerschlagung bestehender krimineller Strukturen im Drogenhandel, zum anderen die Entkriminalisierung von Kiffern, die wegen geringer Mengen verurteilt wurden. „Das entlastet auch die Justiz, die sich mit einer Vielzahl solcher Verfahren befassen muss“, ist Bär überzeugt.

