Neu gestaltete Mensa für Gymnasium und FOS eröffnet: Chill-Faktor statt Kantinen-Flair

Raum mit Aufenthaltsqualität

Helles Holz, moderne Formen, ein „Baum“, dessen ausladende Krone alle überragt, Lounge-Polster, die zum Verweilen laden: Die gemeinsame Mensa des staatlichen Gymnasiums und der Fachoberschule (FOS) in Holzkirchen erstrahlt in neuer Optik.

Holzkirchen – Am Rande der Verabschiedung der FOS-Absolventen am Freitag wurde die Mensa nun offiziell eingeweiht. Schlichtes, zweckdienliches Mobiliar in einem schmucklosen Raum: So stellt man sich eine Mensa vor – die dann aber auch nichts anderem dient als der raschen Nahrungsaufnahme in der Mittagspause. So eine Schulkantine gab es auch an Gymnasium und FOS Holzkirchen, wo zwar von Anfang an das von der kommunalen Frischeküche angebotene Speisenangebot überzeugte. Man habe sich aber auch immer schon Gedanken darüber gemacht, wie die Mensa für die Schüler so attraktiv gestaltet werden könnte, dass sie gerne hierher zum Essen kämen und darüber hinaus einen Aufenthaltsraum für unterrichtsfreie Stunden hätten, erklärte Gymnasiums-Direktor Axel Kisters nun anlässlich der feierlichen Eröffnung des neuen Schultreffs in den alten Räumlichkeiten.

62.000 Euro Gesamtkosten

„Ein gelungenes Werk“, befand Kisters. Er rekapitulierte die Entstehung. Gemeinsam mit Franz Weber von der Schulverwaltung am Landratsamt Miesbach und dem auf die Verpflegung an Schulen spezialisierten Unternehmen Schulversorgung von Günther Sporrer war es vor fünf Jahren an die konkrete Planung gegangen und schließlich an die Umsetzung dessen, was die Elternbeiräte um Barbara Erber und Nicole Hasbach angeregt hatten. In dieser Zeit sei er vor drei Jahren als neuer Schulleiter der FOS zum Team gestoßen, ergänzte Hüttl. Während der Pfingstferien realisierten Werkstattleiter Ilija Petrovic und sein Team die Umbaumaßnahmen. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 62 000 Euro, die von den Fördervereinen beider Schulen, der Raiffeisenbank Holzkirchen-Otterfing, der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee, einer Reihe von Sponsoren und spendablen Eltern finanziert wurden.

Viele positive Rückmeldungen

FOS-Schulleiter Hüttl berichtete, dass er „schon viele positive Rückmeldungen unserer Schüler erhalten“ habe. Landrat Olaf von Löwis als Repräsentanten des Sachaufwandsträgers gratulierte er: „Sie haben hier einen Schatz mit diesem Schulhaus.“ Das belege nicht zuletzt ein Foto eines Regenbogens, der direkt über dem Gebäude beginne.

Den Landrat musste Hüttl nicht lange überzeugen. Vor allem sein Förster-Herz sei aufgegangen, als er gesehen habe, was aus diesem Gemeinschaftsprojekt hervorgegangen sei, bekannte von Löwis: „Hier haben alle an einem Strang gezogen, und es ist einfach ein wunderschöner Ort zum Verweilen geworden.“ Hochwertige Möbel aus hellem Holz. Birkenstämme als Raumteiler, um Natur in den Raum zu holen, ohne viel Aufwand mit der Pflege von Grünpflanzen zu haben. Und alles überragt von einem stilisierten Baum, der die 120 Sitzplätze in unterschiedlichen Bereichen unter seiner weiten „Krone“ optisch zusammenhält. Bedingt durch England-Austausch und Berlinfahrt fehlten die von Beginn an engagierten Mitstreiter Christiane Heiland und Ulrich List sowie Vertreter der Schülermitverwaltung des Gymnasiums, die nicht nur engagiert an der Planung beteiligt war, sondern auch aus dem Erlös eigener Aktionen 1000 Euro zur Neugestaltung beisteuerte.

Einladendes Mobiliar

Sie seien froh, jetzt einen echten Begegnungsort zu haben, betonten Hüttl und Kisters bei der Einweihung unisono. Wie einladend die neue Mensa ist, bewiesen die Gäste der kleinen Feierstunde. Ohne lange zu zögern, machten sie es sich in den tiefen Polstern der Lounge-Ecke gemütlich.