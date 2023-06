Chor Tonart Sauerlach-Holzkirchen wagt sich auf Neuland

Von: Katrin Hager

Teilen

Die Mitglieder von Tonart Sauerlach-Holzkirchen bringen erstmals eine Oper auf die Bühne. © Winfried Bongart

Der Chor Tonart Sauerlach-Holzkirchen wagt sich in neue Gefilde vor: Mit ihrem Leiter Clayton Bowman bringen die Hobbysänger am 18. Juni mit „Semele“ erstmals eine Oper auf die Bühne.

Holzkirchen – Es ist ein echtes Großprojekt, das der Chor Tonart nicht allein stemmen kann: Die 25 Sängerinnen und Sänger verbinden sich für „Semele“ mit den Mitgliedern des Klassikchors München, den Bowman ebenfalls leitet, zu einem mehr als 40-köpfigen Klangkörper. Sechs professionelle Sänger schlüpfen in neun Solistenrollen, und die Musik steuern die Profis des Orchesters Capella München bei.

Der Anstoß, eine Oper auf die Bühne zu bringen, kam von Leiter Bowman. „Ich möchte den Chor herausfordern, was die Bühnenpräsenz angeht“, sagt der Wahlmünchner, der in Pittsburgh in den USA geboren wurde. „Ich möchte mehr Körperlichkeit fördern und dass sie sich was zutrauen. Die Herausforderung ist, dass sie aus sich rausgehen.“

Aufführung mit szenischen Elementen

„Semele“ des Barockkomponisten Georg Friedrich Händel ist dabei keine ganz typische Oper. Sie firmiert auch als Oratorium, ist von Handlung und Musizierweise her aber eher eine Oper. Die Produktion erzählt das dramatische Schicksal von Semele, der Geliebten des Jupiter, mit szenischen Elementen, so Bowman, mit einigen Requisiten, teils wird der ganze Raum einbezogen. „Chormitglieder haben übergroße Masken gestaltet, die als Avatare dienen.“ Sie sollen es dem Publikum erleichtern, der Handlung zu folgen: Die Partie ist für sechs Solisten angelegt, die aber in elf Rollen singen.

Der Chor Tonart probt seit Januar, berichtet Vorsitzende Konstanze Glöckl. Erst bei der Generalprobe am Samstag werden die Chorsänger erstmals mit allen weiteren Akteuren zusammen singen. „Ein bisschen nervös sind wir natürlich schon“, gesteht Glöckl; ein Projekt dieser Größenordnung ist für den Chor Neuland. Bowman freut sich aber schon aufs Ergebnis – alle seien mit Leidenschaft dabei. Der Gemeinschaftschor singt in gemischter Aufstellung, nicht in Stimmgruppen aufgestellt. Die hochvirtuose Partie der Titelheldin übernimmt die belgische Sopranistin Flore Van Meerssche. Weitere Solisten sind Severin Böhm, Pauline Stöhr, Katharina Guglhör, Niklas Mallmann und Lucia Boisserée.

Möglich macht eine Produktion dieser Dimension das Kulturförderprogramm „Impuls“, Teil des bundesweiten „Neustarts Kultur“ nach Corona. Um die aufwendige Bewerbung hatte sich federführend Tonart-Schriftführerin Inge Bongart gekümmert.

Kultur, das ist dem Publikum oft wenig bewusst, ist nicht billig zu haben. „Allein das Notenmaterial fürs Orchester kostet über 1000 Euro“, berichtet Bowman. Alles in allem dürfte das Projekt nach einigen unvorhergesehenen Mehrkosten auf etwa 30 000 Euro kommen – ein Bruchteil im Vergleich zu rein professionellen Produktionen, aber zumal für Laienensembles aus Eintrittsgeldern nicht finanzierbar. Den Großteil decken die Fördermittel des Bundes, dazu gab es Zuschüsse von den Gemeinden Sauerlach und Holzkirchen. Sofern nach dem Kartenverkauf ein Minus bleiben sollte, kommt eine Defizitförderung des Freistaats hinzu.

Vorstellung und Einführung

Die Vorstellung von „Semele“ beginnt am Sonntag, 18. Juni 2023, um 18 Uhr im Festsaal des Kultur im Oberbräu in Holzkirchen. Bereits um 17 Uhr gibt es ebenfalls im Festsaal eine kurzweilige, etwa 30-minütige Einführung mit Timm Tzschaschel, die sich für das Verständnis von Handlung und Werk sehr empfiehlt. Karten zu 25 Euro (ermäßigt 22, Kinder bis zwölf Jahre acht, Jugendliche bis 18 Jahre zehn Euro) gibt es vorab auf der Internetseite des Kulturhauses oder mit zwei Euro Zuschlag an der Abendkasse.