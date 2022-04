Kabarettistin Christine Eixenberger begeistert im Holzkirchner Oberbräu

Saftig und mit Schreibtischwampe

Von Homeschooling über Wohnungssuche bis zum Fachkräftemangel: Das Programm, das die Schlierseer Kabarettistin Christine Eixenberger am Freitag im Holzkirchner Oberbräu präsentierte, begeisterte das Publikum.

Holzkirchen – Das hätte Christine Eixenberger gar nicht nötig gehabt: Sie kam auf die Bühne, Beifall schon beträchtlich, bat aber trotzdem das Publikum – gut 200 Besucher waren es am Freitag im Festsaal des Holzkirchner Kultur im Oberbräu – , nach kurzem Verschwinden und nochmaligem Erscheinen in heftige Beifallsstürme auszubrechen, was dann auch geschah. Aber ihre kabarettistische und schauspielerische Glanzleistung allein hätte vollauf genügt, um genau diesen Effekt zu erzielen. Denn nach dem zweistündigen Satirefeuerwerk und haushoch gewonnenem Heimspiel wurde gestampft und gejubelt.

Das neue Programm „Einbildungsfreiheit“ hatte die Schlierseerin ein wenig entschärfen müssen, die „leichteren“ Themen betonen. Doch oft war es alles andere als leicht, denn in seiner gnadenlosen Zuspitzung enthielt es trotz aller Komik so manche latente und offene Kritik an unserer heutigen Gesellschaft und ihrem ständig wachsenden ganz normalen Wahnsinn.

Geschickt eingebettet in die beiden roten Fäden Wohnungssuche mit einer Vielzahl von schrägen Charakteren und natürlich ihre Domäne Schule – schließlich ist „Chrissie“ ja ausgebildete Grundschullehrerin – zeigte die 35-Jährige, dass sie zurecht in den letzten Jahren sowohl kabarettistisch als auch schauspielerisch in Film und Fernsehen einen Stammplatz erobert hat. Ihren Anteil daran haben auch Dramaturgin Sabine Schreiber und Co-Autor Tobias Öller.

War das Lehrer-Dasein schon vor der Pandemie kein Zuckerschlecken, so erklommen später die Anforderungen an Pädagogen ungeahnte Höhen. Stichwort Homeschooling. Nicht nur in dieser Nummer glänzte Eixenberger als brillante Schauspielerin, die in Sekundenschnelle auf verschiedenste Charaktere mit ihren verschiedensten Temperamenten, Körperhaltungen und Stimmlagen umswitchen kann.

„Samma alle da?“, fragt die Lehrerin zu Beginn der Unterrichtseinheit. „I bin do, i bin do, i bin ned do“ - „Wo is’n die Theresa?“ - „Die schreibt grad was im Chat. Die Mama steht im Stau“. - „Frau Eixenberger, i muaß biesln!“ - „Marinus, was is’n des bei dir da eigentlich für ein komischer Hintergrund? - Des is a Green Screen. Mit am Foto von der Oma und mir vom letzten Knedlfest in Fischbachau.“ Opa erscheint: „Bei dir im Zimmer schaut’s aus wia d’Sau!“ - „Du schiabst jetzt sofort den Opa aus dem Zimmer!“ - „Mia duads Gnack weh!“ - „Theresa, machst du jetzt bitte die Kamera an?“ - „Geht nicht, wir san no im Auto.“ - „Theresa, i hör a Waschmaschin’ im Hintergrund und deiner Mama kannst jetzt glei amoi sogn, dass des a Unterricht ist und koa Familienaufstellung!“ - Thaddäus, warum hosd’n du d’Augn zua?“ - „Die Gefahr der Kurzsichtigkeit beim Homeschooling darf nicht außer Acht gelassen werden.“ - „I muaß jetzt aufhören, da Papa braucht an Laptop“ - „Bei mir hod d’Mama grad an Pausenverkauf auf’gmacht, es gibt Presssacksemmeln - over and out!“

Ebenso plastisch und hautnah bespielte die Gewinnerin des Bayerischen Kabarettpreises von 2019 Themen wie Tourismus im Oberland, Wohnungsnot, Fachkräftemangel, Missstände auf dem Immobilienmarkt, im Schulsystem, in Altersheimen und noch viele mehr. Immer mit einer Mordsfreude am Spielen (sie kokettiert sogar mit ihrer „Schreibtischwampe“), intensiv, saftig, die Figuren oft surreal überhöht. Wie ihr ehemaliger Schüler Simon, der schon damals langsam war. Jetzt ist er Kundenberater bei ihrer Hausbank, und noch genauso langsam. Köstlich – wie der ganze Abend.

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.